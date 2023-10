Travolto da un'auto pirata a Olginate: muore 39enne

Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo soccorso in codice rosso dopo essere stato travolto da un'auto pirata nella notte a Olginate. A trovarlo ferito a terra sarebbe stato per caso l'equipaggio di un'ambulanza di rientro da un servizio nella tarda notte tra ieri, sabato 7 e oggi, domenica 8 ottobre. L'equipaggio è quello dei Volontari del soccorso di Calolziocorte che hanno a loro volta avvertito la centrale di Areu attivandosi subito in codice rosso per prestare aiuto alla persona investita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Merate.

Investito mentre andava in bicicletta

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo, si tratta di un 39enne originario del Burkina Faso e residente nella vicina Garlate, stava viaggiando in sella alla propria bicicletta in direzione Lecco quando è stato investito lungo via Spluga all'altezza del civico 35. Erano da poco passate le cinque del mattino. La persona che viaggiava in auto e che l'ha travolto in zona ex fonderia San Martino non si sarebbe fermata.

Appena giunti sul posto i Volontari hanno subito soccorso il 39enne mentre si trovava disteso a terra a lato della strada provinciale in condizioni già molto critiche. Dopo le prime cure portate sul luogo dell'investimento, il paziente è stato poi trasferito sempre in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Troppo gravi però i traumi e le ferite riportate nell'impatto e nella caduta a terra: il garlatese è morto poco più tardi in ospedale. Ora toccherà alle forze dell'ordine cercare di individuare il pirata. Sono diverse le telecamere presenti lungo le strade della zona, le cui riprese potrebbero tornare utili per rintracciare la persona che ha trovolto il ciclista nella notte.