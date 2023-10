Maltempo, anche i treni soffrono: ritardi e tagli sulla Lecco-Milano

Disagi a tutto tondo per il maltempo. Oltre alle strade, anche le linee ferroviarie lombarde stanno soffrendo per danni e rallentamenti. Come spiegato da Ferrovie dello Stato in una nota, “Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia monitorano costantemente l'evolversi della situazione informando tempestivamente i passeggeri in viaggio sulle condizioni della circolazione, su interruzioni e rallentamenti”.

Questa mattina, a causa delle difficili condizioni metereologiche, si è verificato un guasto nel sito manutentivo che ha impedito la regolare partenza dei primi treni della giornata. Il servizio su tutte le linee continua a essere perturbato e soggetto a ritardi: il treno 10328 (Lecco 15:15 - Sondrio 17:10) ha viaggiato con 22 minuti di ritardo, mentre il treno 10326 (Lecco 14:15 - Sondrio 16:10) e il treno corrispondente 10335 (Sondrio 16:47 - Lecco 18:45) sono stati cancellati a causa delle avverse condizioni meteo.

Maltempo, problemi per i treni lombardi

In Lombardia i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel nodo di Milano e nella tratta Milano-Chiasso. “Le eccezionali precipitazioni che hanno investito il capoluogo lombardo hanno provocato allagamenti nei sottopassi di Milano Garibaldi e rallentamenti nel nodo ferroviario. I treni a lunga percorrenza che non fermano a Milano Porta Garibaldi - fa sapere Fs - saranno deviati su altri percorsi”.

Complessivamente, sul nodo di Milano sono previste al momento limitazioni sulle linee S7 (Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi); S8 (Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi); Bergamo-Carnate-Milano e Malpensa-Milano Centrale. Sulla S11 ci sono cancellazioni sulla tratta Chiasso-Milano Porta Garibaldi e limitazioni e deviazioni via cintura sulla tratta Como Sg - Rho.