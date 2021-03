Mandello: vandalizzata statua della Madonna, la Lega: «Atto di profondo malessere»

La cappelletta in cui trova spazio la Madonna, ora in fase di restauro (Foto Bottani)

Vandali decapitano statua della Madonna. Un gesto orribile, a livello materiale e ancor più a livello simbolico, che urta la sensibilità della comunità religiosa.

Nei giorni scorsi ignoti hanno colpito la madonnina contenuta nella cappelletta di Via alla Maiola, nella frazione di Molina a Mandello. Un atto vandalico su cui verranno compiute indagini, che pone interrogativi pesanti nelle menti dei mandellesi: è un gesto premeditato che nasconde un significato preciso? Oppure un "semplice" vandalismo perpetrato da qualcuno in preda a noia e cosiddetto "male di vivere"?

Impossibile saperlo, resta lo sconforto di avere visto la statua decapitata. I volontari hanno già provveduto a rimuoverla dall'edicola votiva per il necessario restauro. Presto, dunque, la Madonna tornerà al suo posto.

Sull'accaduto è arrivata la condanna della sezione mandellese della Lega. «Apprendiamo con stupore e profonda indignazione del gesto offensivo e vandalico contro la statua della Madonna sita in via della Maiola - scrivono i lumbard in un comunicato - Un episodio di grande disprezzo contro la nostra cultura che ci ha colpito profondamente. Anche se al momento non è dato sapere se si tratta di un puro atto di vandalismo nato dalle mani di qualche sbandato oppure di un consapevole atto di profanazione verso un simbolo Cristiano, quanto accaduto è il segnale di un profondo malessere che non trova comunque nessuna giustificazione».

