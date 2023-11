Forti raffiche di vento e piante pericolanti: 16 interventi dei vigili del fuoco

Forte vento era previsto, con tanto di allerta, e forte vento è stato. Dalla tarda serata di ieri, venerdì 24 Novembre, fino alle prime ore della notte, sono stati diversi i disagi e le situazioni di pericolo registrate nei comuni del territorio lecchese. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire ben 16 volte in poche ore per tagliare piante pericolanti e con i rami spezzati dal vento, mettendo così la situazione in sicurezza.

I comuni interessati da crolli e interventi sono stati in particolare quelli di Castello Brianza, Oggiono, Colle Brianza, Cassago Brianza, Brivio, Monticello Brianza, Ello e Torre de' Busi in Valle San Martino. La situazione è tornata tranquilla poco prima dell'alba.