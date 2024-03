Commosso addio a Forlani, agricoltore simbolo della Valle San Martino

"Quando negli ultimi giorni aveva iniziato a non sentirsi bene le sue cavalle si erano avvicinate a lui strusciandosi sulla sua spalla una alla volta. Avevano capito... l'hanno salutato così, ne aveva ancora 6 stupende". Le parole sono di Gaia Forlani, figlia di Claudio Forlani, un volto simbolo della Valle San Martino, territorio nel quale abitava e si era impegnato a lungo come agricoltore e allevatore, senza dimenticare il prezioso e appassionato impegno nella vita politica e amministrativa come esponente del Pci a fine anni Settanta e come consigliere comunale a Vercurago.

Nato il 4 dicembre 1937, Forlani è morto all'età di 86 anni e fino all'ultimo era rimasto legato al suo terreno in località Beseno, a Somasca, frazione di Vercurago. Qui coltivava la terra, teneva le sue cavalle e altri animali e fino a poco tempo fa riforniva di ortaggi anche alcuni negozi della zona. In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo ai famigliari di Claudio, alla moglie Giuliana, alle figlie Eva e Gaia e agli altri parenti.

L'impegno pubblico anche come Consigliere comunale

Insieme agli amici Giorgio Toneatto, Attilio Amigoni e Augusto Girotti, per diversi anni era stato organizzatore della Festa dell’Unità che si svolgeva al Parco Gramsci. Più di recente il sostegno alla lista civica "Insieme per Vercurago" con le sue idee e i suoi consigli in qualità di profondo conoscitore del territorio. E poi il lavoro come contadino e allevatore. Forlani fin dal lontano 1979 si era impegnato in prima persona per radunare tutti gli allevatori dell'allora "Riva Bergamasca" del lago di Lecco.

Più avanti il ruolo di presidente del Centro regionale incremento ippico di Crema, e l'impegno per le mostre e l'allevamento del cavallo Haflinger. "Piangiamo un amico, una persona molto corretta, onesta, determinata e molto vicina agli allevatori del cavallo Haflinger - ricorda l'amico Giorgio Zanieri - Ora con la tua dipartita, caro Claudio, finisce un'era. Alla moglie e alle figlie, sentite condoglianze e un abbraccio fraterno".

E a Vercurago in tanti parlano di un pezzo di storia locale che se ne va: "Mancherà per le vie di Somasca quando passava con il suo trattatore...". Tra i messaggi di cordoglio quello dell'Amministrazione comunale di Vercurago guidata dal sindaco Paolo Lozza. "Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale si stringono attorno ai familiari di Claudio Forlani ed esprimono il più profondo cordoglio per la sua scomparsa. Forlani, a tutti noto per la sua attività agricola in località Beseno, ha rivestito un ruolo di rilievo per l’intera comunità di Vercurago attraverso un lavoro generoso e altruista in occasione di eventi significativi per la vita del nostro comune nonché per il suo impegno politico per molti anni in qualità di Consigliere comunale. Egli lascerà certamente un vuoto di impegno, di lavoro e di umanità".