Spaghetti con barbabietole, liquirizia e porro. Anche così combatti gli sprechi

La lotta agli sprechi cominicia a tavola. Continua il progetto Cooking4care - La Cucina del benessere, messo a punto da Ats Brianza in collaborazione con diversi istituti alberghieri del territorio di Lecco e Monza. Un’iniziativa che in questi mesi ha promosso una serie di appuntamenti di notevole interesse, uniti da unico importante obiettivo: diffondere tra i cittadini un corretto approccio al cibo e alla nutrizione.

Tra gli enti scelti da Ats come partner di questa importante rassegna c’è il Cfpa Casargo, ancora una volta in prima linea per la diffusione di un'adeguata cultura dell’alimentazione. In particolare, il Cfpa è stato chiamato, insieme ad altre scuole alberghiere delle due province, a girare delle videoricette, ovvero brevi video che spiegano passo-passo la realizzazione di ricette appositamente studiate dagli allievi degli istituti coinvolti e validate dai professionisti del Servizio di sorveglianza nutrizionale di Ats, oltre che dai docenti della facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano, che hanno curato la formazione propedeutica a questa iniziativa. Accanto alla preparazione delle pietanze, nei video si evidenziano l’origine, le caratteristiche e i benefici delle materie prime utilizzate.

Dopo le riprese effettuate a lo scorso autunno, questa settimana è stata caricata la prima delle due videoricette firmata dagli allievi del Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo. Protagonista del video è un piatto capace di conquistare ogni tipo di palato: gli spaghetti con barbabietole, liquirizia e porro. Una ricetta stuzzicante, descritta in ogni dettaglio dagli studenti del Cfpa.

In poco più di tre minuti, infatti, il video illustra le diverse fasi relative alla preparazione del piatto, giovandosi di una grafica accattivante e di riprese di notevole efficacia. "In particolare - spiega Mattia Ferraroli, docente di Scienze dell’alimentazione del Cfpa Casargo - all’interno del video non abbiamo voluto presentare soltanto tutte le operazioni necessarie alla preparazione della ricetta, ma anche fornire una serie di indicazioni di carattere nutrizionale, che sottolineano il valore nutraceutico (principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute) di alcuni ingredienti utilizzati".

La videoricetta realizzata dal Cfpa Casargo è visibile online sul canale di Ats Brianza (clicca qui per vedere il filmato). Accanto alla preparazione delle videoricette, la scuola valsassinese è stata protagonista in questi mesi di un’altra importante iniziativa promossa da Ats nell’ambito del progetto Cooking4care. Il 27 novembre 2023 infatti, gli allievi del Cfpa, affiancati dai loro insegnanti, hanno tenuto presso l’oratorio di Acquate, a Lecco, un suggestivo Show Cooking, durante il quale hanno presentato, questa volta dal vivo, le diverse fasi della preparazione degli spaghetti alle barbabietole.

Un appuntamento capace di riscuotere un notevole successo, grazie anche all’apprezzata presenza della dottoressa Manuela Milani, dietista presso il Servizio igiene alimenti e della nutrizione di Ats, che nel corso dell’incontro ha illustrato con grande competenza e professionalità le caratteristiche nutrizionali degli ingredienti utilizzati per la preparazione del piatto."È stata un’ esperienza gratificante per i nostri studenti che ci auspichiamo possa ripetersi - commenta Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, ente gestore del Cfpa di Casargo - Un'ulteriore e diversa occasione per condividere, oltre il percorso formativo, un progetto di solidarietà sociale".