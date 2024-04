Lecco: dal 18 al 24 aprile una settimana di prevenzione orale per tutte le donne  

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, il Centro Stomatologico Lecco apre le porte a tutte le donne che desiderano prendersi cura del proprio sorriso.

Per una settimana, dal 18 al 24 aprile, sarà possibile prenotare una visita con un’équipe di dentisti esperti guidati dal Dott. Franchini, Direttore Sanitario della struttura, che valuteranno lo stato di salute generale della bocca di donne di diversa età.

Come spiega il Dott. Franchini: “Questi appuntamenti hanno lo scopo di prevenire e contrastare tempestivamente possibili malattie orali che possono verificarsi durante particolari periodi della vita di una donna, come pubertà, gravidanza e menopausa. I cambiamenti ormonali possono infatti portare alla comparsa di gengivite e parodontite, malattie infiammatorie che si presentano con gengive dolenti, arrossate, gonfie e sanguinanti”.

Con l’aiuto dei dentisti del Centro Stomatologico Lecco e grazie a consulti studiati attentamente sulle esigenze della popolazione femmile, le donne lecchesi avranno la possibilità di monitorare lo stato di salute della propria bocca.

Come funziona la settimana di visite di prevenzione?

L’équipe di dentisti informa le pazienti sui possibili rischi per la salute orale causati dai cambiamenti ormonali femminili e i sintomi a cui prestare attenzione.

Successivamente verrà esaminato lo stato di salute generale della bocca, valutando l’assenza di possibili patologie orali e l’integrità di eventuali otturazioni, apparecchi ortodontici o impianti dentali.

Infine le pazienti riceveranno dei consigli di igiene orale personalizzati in base all’età e alla storia clinica.

Perché scegliere Il Centro Stomatologico Lecco?

Dal 1978 il Centro Stomatologico Lecco si impegna per curare la salute orale delle famiglie lecchesi avvalendosi di un’équipe di medici esperti in diverse branche odontoiatriche, tra cui implantologia dentale, ortodonzia, parodontologia, endodonzia, odontoiatria conservativa e screening per il cancro orale. Lo staff del Centro Stomatologico Lecco si prende cura dei suoi pazienti con percorsi di cura studiati sulle singole esigenze cliniche e con strumentazioni all’avanguardia per diagnosi sempre più accurate.

Informazioni e contatti

Se sei interessata alla settimana di prevenzione e desideri ricevere maggiori informazioni o prenotare una visita, puoi contattare il Centro Stomatologico Lecco allo 0341365315.

Direttore Sanitario Dott. Roberto Franchini Iscrizione all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Lecco n. 363. Aut. Sanitaria ASL Lecco Prot. n. 6357 del 11/02/2015 – Polizza Assicurativa Reale Mutua n. 2023/10/3557267 del 30/06/2023