Ad Abbadia l'evento "Come due ali" di Emanuela Colombo

"Come due ali". Questo il titolo dell'evento che si terrà giovedì 18 aprile ad Abbadia Lariana su iniziativa di Emanuela Colombo. L'appuntamento sarà a partire dalle ore 20 al ristorante Baba du Lac, in via Nazionale. La serata è organizzata per raccogliere fondi su offerta libera che verranno devoluti interamente al reparto delle cure palliative dell'ospedale Manzoni di Lecco.

Il programma dell'evento prevede un aperitivo di benvenuto più la cena, accompagnato dalla presentazione del libro dal titolo "Dal fondo del pozzo" di Emanuela Giambelli. Seguirà uno spettacolo di mentalismo a cura di Davide Vicini. Prezzo 25 euro, per info e pre vendite è possibile contattare i numeri 339 1416556 e 338 3909925.