Doppio evento con il Coro lirico Mafalda Favero

Doppio spettacolo con il Coro lirico Mafalda Favero di Calolzio. Il primo - "La Traviata" di Giuseppe Verdi - andrà in scena sabato 12 novembre alle ore 21 al cinema teatro Smeraldo di via Postale Vecchia 20 ad Airuno. Sabato 19, sempre alle ore 21 e sempre allo Smeraldo, verrà invece proposto il concerto lirico "In viaggio nella musica dalla lirica al cantautore". I due eventi rientrano della Rassegna Teatrale Airunese, giunta quest'anno alla 25° edizione. Sono disponibili ancora posti e sono aperte le prevendite. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 339 6420517 - 393 9579274

Il coro è stato fondato nel 2009 a Calolziocorte

Il coro, fondato nel gennaio 2009 con il nome di "Calolziocorte in Lirica", nasce per volontà di un gruppo di appassionati, volti a promuovere il canto lirico e a mantenere viva, nella coscienza collettiva, l'attenzione per questa straordinaria forma d’arte. Già l'anno successivo, grazie alla profonda motivazione dei coristi, il coro annovera numerosi concerti e un considerevole repertorio lirico. Alla ricerca di un nome importante in cui identificarsi, nel 2011, il gruppo decide di intitolare il coro a Mafalda Favero, in omaggio al celebre soprano di origini ferraresi, che, nel periodo di maggior successo, trascorreva le vacanze estive nella località di Rossino, piccola frazione di Calolziocorte, dove tuttora è visibile la villa in cui era solita soggiornare. L'ampio e vario repertorio, di cui il Coro Mafalda Favero dispone, si estende fino alla musica sacra e permette esibizioni in concerto e opere complete in grado di offrire un piacevole spettacolo.