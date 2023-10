Alberi maestri: performance itinerante

Alberi maestri è una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, complessità, intelligenza e incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e aggressioni. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.

composizione nello spazio Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi | suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi | performer Michele Losi | produzione Pleiadi, Campsirago Residenza



Ritrovo e partenza: Villa Maria, in via Mondonico 1 a Monticello-Mondonico

Arrivo: Campsirago Residenza, via S.Bernardo 2, Fraz. Campsirago, Colle Brianza



percorso di 5 chilometri

dislivello 350 metri

durata 90 min.



Nell’ambito della programmazione Campsirago Luogo d’Arte



BIGLIETTI: 12€ intero / 10€ ridotto (under 25, over 65, residenti di Colle Brianza)



Omaggi: accompagnatori persone con disabilità.



Posti limitati. Prevendite online su 18tickets. o biglietti in cassa fino a esaurimento posti.



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it |Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532 / 327 209 10 89