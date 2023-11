"Ascoltando il monte - Uomini e lupi in cammino" con i Luf

Uno speciale fuori abbonamento verrà proposto al teatro Artesfera di Valmadrera, mercoledì 15 novembre alle ore 21 con lo spettacolo "Ascoltando il monte - Uomini e lupi in cammino" scritto e ideato da Dario Cnossi e Max Solinas con la partecipazione de I Luf e la regia di Marco Rampoldi.

"A volte le strade si incontrano, se sei in montagna sono i sentieri ad incontrarsi". Questa è la storia di due montanari "di montagna" che incrociano i loro passi. Max Solinax, scrittore, scultore, alpinista, e Dario Canossi, musicista, cantante e front man de I Luf, si conoscono da anni, da buoni montanari hanno iniziato ad "annusarsi" una decina di anni fa. All’inizio fu il baratto, un libro per un disco, un disco per un libro. In occasione dell’ultimo lavoro de I Luf, "Pihinì - Tornando al monte", Dario ha chiesto a Max se desiderasse far diventare il suo ultimo libro "Il lupo e l’equilibrista" una canzone. La risposta fu immediata.

Nasce così un lento lavoro di cesello, scalpello e raspa per trasformare 170 pagine in una semplice paginetta, una canzone. L’esito fu per entrambi di enorme gioia e soddisfazione, perché quindi non continuare a camminare insieme sulla via oramai tracciata? Il percorso porta all’idea di unire due storie e farne una, con il miracolo del teatro, canzoni e storie di montagna si fondono per accompagnare lo spettatore su un sentiero vero e onesto nel ritorno al monte.

Lo scrittore, lo scultore, l’alpinista e i musicisti distillano, con rara energia e sobrietà montana, un bicchiere da gustare, a piccoli sorsi, prima nella preparazione e poi nel lento e complesso cammino verso la montagna.

"La delicata drammaturgia e la sapiente regia di Marco Rampoldi - commentano gli organizzatori della serata - hanno completato la messa in scena di questo particolare spettacolo teatrale, prodotto da Duepunti srl, che non finisce di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età, amante della natura e della montagna ma che sa apprezzare la poesia, i testi e la musica legati ad una splendida storia umana". Questi gli orari della biglietteria: giovedì e sabato dalle ore 20.30, domenica dalle 16. Costo del biglietto 15 euro con posto unico assegnato. Possibilità di acquisto anche on line www.artesfera.it/biglietti