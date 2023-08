Novant'anni e non sentirli. Novant'anni di presenza a Lecco di una vera e propria istituzione, l'Opera don Guanella, realtà ben radicata nel territorio. Novant'anni di vicinanza ai soggetti più fragili, novant'anni contrassegnati da iniziative attuate nel solco della solidarietà e che ben si identificano nel messaggio a suo tempo diffuso da papa Francesco a "camminare insieme senza pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile e tendendo la mano a chi soffre".

Novant'anni di ascolto e di accoglienza, mettendo al centro la persona e scegliendo di percorrere insieme un tratto di strada. Novant'anni culminati nell'attuazione di quel grande progetto di agricoltura sociale rappresentato da Cascina don Guanella, dove si è tradotto in realtà il sogno di realizzare un modello di agro-ecologia circolare attraverso una filiera a chilometro zero, naturale e a basso impatto ambientale, un luogo di formazione e orientamento, di diffusione di varie competenze.

Novant'anni di presenza sul Lario dei "barabitt" valgono una festa e l'appuntamento è fissato per sabato 16 e domenica 17 settembre con un obiettivo, rinnovare e rafforzare ulteriormente il legame con il territorio, ricordando la specificità e il significato stesso della presenza di Casa don Guanella.

"Partecipazione popolare"

Una "due giorni" per stare insieme, per condividere spazi di gioia e letizia. "C'è un ingrediente fondamentale per la buona riuscita di questa festa - tengono a far sapere i promotori - ed è la partecipazione popolare, delle persone, delle famiglie, dei bambini. Noi ci teniamo davvero, in modo particolare. Per questo faremo il possibile perché le nostre proposte siano accessibili a ogni famiglia".

Quindi una sorta di appello: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Invitate i vostri conoscenti, fate girare il volantino che 'racconterà' il programma della festa, usate le vostre rubriche, i colleghi di lavoro, in una parola il vostro 'sociale'. Se sapremo mobilitarci e mobilitare le persone che ci stanno intorno, allora la promozione dell'iniziativa potrà risultare più efficace di qualsiasi strategia di comunicazione".

Il programma

Teatro della festa sarà Cascina don Guanella in località Piazza Rossè a Valmadrera. Il primo atto della 'due giorni' sarà rappresentato sabato 16 dal 'Barabina beer festival', con cucina e birreria aperte a partire dalle ore 18. Alle 21 improvvisazioni radicali a cura di 'Hey! Himalaya'.

Domenica 17 pranzo in famiglia, con cucina e birreria aperte dalle ore 12 alle 17. Dalle 11 animazioni per bambini e famiglie e alle 15 grande caccia al tesoro. Dalle 11 alle 16 possibilità di visite guidate alla Cascina.