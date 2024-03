Torna la Camminata dell'amicizia, Claudio Bisio: "Non mancate!"

Bisio, Lanfri e Lunger sono i testimonial della Camminata dell’amicizia 2024. Appassionati di buone cause, il celebre attore e i due campioni dello sport hanno infatti lasciato i propri videomessaggi agli organizzatori dell’evento che si terrà il 7 aprile a Bosisio Parini, per invitare tutti a partecipare.

Spettacolo, sport e solidarietà sono dunque le parole d’ordine della 49° Camminata dell’Amicizia, la marcia non competitiva più famosa del Lecchese. La manifestazione, organizzata come sempre dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, si svolgerà con percorsi di 7 e 12 km: è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi Fiasp, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo. La partenza è libera dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia. Lungo il percorso e all’arrivo assistenza medica a cura della Croce Verde di Bosisio Parini.

Bisio, amico di vecchia data dell’Associazione - sua l’interpretazione dell’audioracconto di Viola Ardone “Un filo di luce” - ha voluto manifestare la sua solidarietà agli organizzatori con un videomessaggio (Clicca qui per vederlo). Video di incitamento sono arrivati anche da Andrea Lanfri, il primo atleta paralimpico a conquistare l’Everest e da parte dell’alpinista altoatesina Tamara Lunger, la seconda donna italiana a raggiungere la vetta del K2.

Come verranno utilizzati i fondi raccolti

Lo slogan di quest’anno "Si vince sempre quando si vuole il vero bene" invita, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di Ovci per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. Partecipando alla giornata si sosterranno inoltre le attività di cura dell’Area neurofisiatrica, destinate ai bambini con cerebrolesioni acquisite: si potranno infatti garantire percorsi riabilitativi personalizzati, sostegno psicologico a bambini e ragazzi e ai loro famigliari e l'acquisto delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie.

Ricco il programma della giornata di domenica 7 aprile: all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro loco di Barzanò, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. A partire dalle 11 spettacoli e intrattenimenti per tutti con musica dal vivo dei Noxout Cover Band, esibizione a cura del Centro Cinofilo Longobarda di Barzago, esibizione del Gruppo Danza Lecco, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche per bambini.

"Ringraziamo gli sponsor e tutti i volontari che ci accompagnano da 49 anni nell’organizzazione dell'evento: il successo della manifestazione è dovuto soprattutto alla loro amicizia" - dichiara Giovanni Barbesino, responsabile comunicazione e raccolta fondi dell’associazione. Al termine verrà celebrata la santa messa con la partecipazione della corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza. Punti vendita biglietti: presso le sedi de La Nostra Famiglia.