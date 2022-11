Il mercatino che guarda alla creatività e al riciclo

Prezzo non disponibile

L'Amministrazione di Bulciago è lieta di annunciare la seconda edizione di un'importante iniziativa di aggregazione e di promozione dell'attività hobbystica, artigianale e creativa: il Mercatino Creativo. L'evento che coinvolgerà espositori da tutta la Brianza, si propone infatti di valorizzare l'attività manuale e ideativa di tanti nostri concittadini, offrendo loro un'ampia vetrina.

Molti espositori presenteranno infatti le loro creazioni artigianali (dalla bigiotteria alla sartoria, dalla falegnameria alla pittura, fino all'oggettistica natalizia e non) ma anche prodotti enogastronomici tipici.

Il mercatino si terrà presso il centro sportivo di Bulciago, in via Don Guanella, sabato 19 novembre dalle ore 14 alle ore 22. Oltre a quello degli hobbysti, importantissimo sarà il contributo delle associazioni del territorio, che sosterranno la realizzazione di attività di animazione per tutta la famiglia.

L'Associazione VAJ di Bulciago offrirà per tutta la durata servizio bar, oltre a frittelle e zucchero filato. Alle ore 15 la Cooperativa Paso Lavoro proporrà un laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 10 anni, “Riciclare con creatività". Alle 16, direttamente da Italia’s got talent, “Zio Potter” proporrà il suo spettacolo di magia. Alle 21, a cura dell’associazione Mirò Dance, si terrà la serata danzante con Simonetta e Andrea Trezzi.