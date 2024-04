Camminata benefica e taragnata con gli alpini di Calolzio

Torna la camminata della solidarietà "Stop leucemia" degli alpini di Calolzio. L'appuntamento è in programma per domenica 21 aprile all'insegna del motto "Vieni anche tu! Insieme si vince". Come da tradizione, sarà una corsa non competitiva con premi per tutti - singoli, gruppi, studenti di scuole ed istituti - lungo un percorso di 6,5 chilometri tra il centro di Calolziocorte e il Lavello, con partenza e arrivo sempre in piazza Vittorio Veneto.

Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 nella piazza del municipio, da dove il gruppo partirà alle 10. Alle 11.30 spazio alle premiazioni. "Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per finanziare borse di studio per ricercatori, medici, infermieri che prestano servizio presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo" - fanno sapere le penne nere del gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Prati.

Sempre dalle 11.30 ci sarà poi spazio per la gustosa e tipica polenta taragna. Alla taragnata saranno affiancate specialità tipiche del territorio, anche da asporto. "La tua partecipazione - concludono gli organizzatori - darà un contributo alla ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Ti aspettiamo".