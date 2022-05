Camminata solidale a Olginate e Valgreghentino

È tutto pronto per la camminata solidale che si terrà domenica 15 maggio lungo le strade di Olginate e Valgreghentino. L'evento sportivo, valido per i concorsi Fiasp e Paesaggi Lariani, è promosso da Aido, Avis, Pro loco, Comuni e altre associazioni dei due paesi. Ritrovo e partenza sono in programma dalle ore 8 alle 9 presso la palestra di via Campagnola.

La corsa/camminata si svilupperà poi lungo tre percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. I contributi per l'adesione oscillano dai 3 ai 6,50 euro (quest'ultimo con dono promozionale). Sono previsti premi - materiale sportivo e libri - per i primi 15 gruppi con almeno 15 partecipanti. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa di domenica è possibile contattare Sergio Gilardi (Pro loco Olginate) 329 8146346, Antonio Sartor (Aido) 335 8498514 e Pro loco 331 8085539.