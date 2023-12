Le iniziative della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco proseguono domenica 31 dicembre 2023, nel segno di una tradizione che è solo all'inizio degli eventi collaterali che interesseranno la struttura. Anche l'ultimo dell'anno, infatti, si festeggia in pista, con la struttura che, per l'occasione, rimarrà aperta dopo la mezzanotte. Allo scoccare del primo rintocco del 2024, inoltre, tutti i presenti potranno brindare insieme e fruire di un rinfresco offerto dai gestori.

"Dopo i festeggiamenti natalizi - racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi a Lecco - continuiamo a far divertire i lecchesi all'insegna della tradizione. Siamo pronti a salutare il 2023 insieme sul ghiaccio della pista, restando aperti anche domenica 31 dicembre dalle 10.30 fino a dopo mezzanotte. Per l'occasione, a tutti coloro che si troveranno in pista alla mezzanotte tra domenica 31 dicembre 2023 e lunedì 1° gennaio 2024, verrà offerto un rinfresco di Capodanno".

Prosegue inoltre l'orario del periodo festivo: dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 la Pista di Pattinaggio XXL è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10.30 alle 23. "La pista è di circa 800 metri quadri - aggiunge Uga - e, per la prima volta, è coperta da un'ampia e complessa struttura, grazie a cui è possibile garantire l'apertura anche in caso di maltempo".

Tradizione del Natale lecchese, amata da grandi e piccini, cittadini e turisti, aperta ufficialmente lo scorso 2 dicembre, nella stagione 2023-2024 la pista di piazza Garibaldi porta con sé un nuovo e ricco palinsesto di eventi collaterali che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

Gli eventi collaterali nel 2024

Iniziative ed eventi collaterali continuano, infatti, anche nel 2024. Dopo i festeggiamenti sul ghiaccio per accogliere l'anno nuovo, per l'Epifania venerdì 5 e sabato 6 gennaio sarà la volta di non una, ma ben tre Befane, pronte a sfrecciare sul ghiaccio per regalare dolci e impartire lezioni di pattinaggio ai fruitori di ogni età. A seguire, venerdì 12 gennaio, la pista di piazza Garibaldi si prepara a dedicare un'intera giornata ai nonni, regalando a tutti i nipoti che (dalle 15.30 alle 19) verranno accompagnati dai loro nonni un turno sul ghiaccio omaggio. A seguire, venerdì 19 gennaio, la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco darà vita alla "giornata del Vin brulé", distribuito ai pattinatori presenti per riscaldarsi dopo il giro in pista, mentre il pomeriggio di martedì 23 gennaio sarà tutto dedicato ai residenti di Lecco, che per l'occasione potranno accedere alla pista pagando solamente 5 euro per un turno completo. Infine, venerdì 26 gennaio chiuderà gli eventi collaterali della stagione la tradizionale "giornata della cioccolata calda", data in omaggio a tutti i pattinatori in pista a partire dalle 15.30.

Orari e biglietti

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL nella stagione 2023-2024 avrà i seguenti orari: 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Fino a domenica 7 gennaio 2024 vale l'orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7 euro è riservata alle famiglie composte da almeno tre unità con un genitore che pattina (pacchetto famiglia). Il tempo a disposizione per ogni turno è fino a un'ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5 euro all'ora per ogni alunno.