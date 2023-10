Cappuccetto Blues: spettacolo teatrale da 5 a 10 anni

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf,

artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta… Purtroppo finito male. Incidente di caccia. E, ricordando i bei tempi, cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore. Stanno andando a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi. Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame: per questo sono reietti. Ma è il tempo del riscatto! È ora che si ristabilisca la verità. Perciò i due lupi racconteranno la storia a modo loro.

Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? Chissà come placare questa fame da lupi?

Lo spettacolo vuole essere una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi”. I due attori si basano sulla clownerie, una coppia comica che ricorda

Stanlio e Ollio. Le canzoni sono originali cantate e suonate dal vivo. Il tutto è condito con un pizzico di magia, dando vita a una performance molto divertente, sia per i bambini sia per i grandi.

Con Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce | Regia Luca Radaelli | Produzione Teatro Invito



Lo spettacolo è consigliato per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni e per un pubblico di famiglie.



Dove: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Nell’ambito della programmazione autunnale Campsirago Luogo d’Arte



BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: 15€ / 12€* Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).



*Ridotto residenti di Colle Brianza



Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).

Prevendite online su 18Tickets:



È possibile acquistare online il pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: completato l’acquisto online, inviare una mail a info@campsiragoresidenza.it per prenotare il laboratorio acquistato.



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 327 209 10 89