Una mostra dedicata all'illustre botanico Lorenzo Rota

Il Gruppo Muratori e Amici Ca’ Martì aps propone, all’interno del Progetto “Open! Radici in Movimento”, l’allestimento di una mostra monografica temporanea, negli spazi della Casa del Fanciullo di Padre Gherardo sulla figura e l'opera di Lorenzo Rota (Carenno 1818 - Bergamo 1855), illustre botanico carennese, curata e messa a disposizione dall’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”.

L'iniziativa nasce in relazione all’attività svolta in questi anni dall’Associazione intesa a valorizzare, insieme alle tecniche tradizionali (esempio costruzioni a secco), anche il connesso comparto ambientale e il recupero di parte del paesaggio storico che insiste sulla zona del paese di Carenno denominata “della Fracetta”.

L’Associazione auspica che l’allestimento evocativo che si andrà a predisporre possa riportare d'attualità l’interesse sul personaggio - cui è dedicato anche l'Istituto d'istruzione superiore di Calolziocorte - aprendo così la possibilità a una nuova stagione che, già a partire dal 2022, possa riavvicinare il pubblico di tutte le età alla figura dello studioso e suscitare nuovi studi e ricerche.

Nel percorso espositivo grande risalto sarà dato alle riproduzioni digitali dei fogli dell'erbario ottocentesco del Rota e, nel periodo di apertura, saranno previste attività laboratoriali dedicate, in particolar modo, ai più giovani cittadini. Apertura e inaugurazione sono in programma per sabato 20 novembre alle ore 16.00 Refettorio della Casa del Fanciullo di Padre Gherardo in via Pertus n.56 a Carenno). Info e prenotazioni a: amicicamarti@gmail.com; +39 347 663 8136.

