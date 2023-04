Al Castello di Vezio una giornata dedicata al tiro con l'arco storico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tiro con arco storico al Castello di Vezio. L'appuntamento nella suggestiva location storica sulle alture di Perledo, è in programma per domenica 30 aprile dalle 10 alle 16. In questa giornata aperta al pubblico la "Compagnia arcieri" del castello proporranno una serie di prove libere ai visitatori con l'arma del medioevo.

Sarà un'attività aggiuntiva gratuita, compresa nel costo del biglietto d'entrata. L'iniziativa è sostenuta anche dall'associazione storico culturale "La corte del Drago", specializzata in rievocazioni in costume d'epoca. Per ulteriori informazioni 333 4485975 e www.castellodivezio.it.