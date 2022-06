Storie e leggende medievali al Castello di Vezio

Un castello incantato e una Principessa la liberare. Domenica 12 giugno Vezio vivrà un ritorno al Medioevo grazie all'associazione La Corte del Drago - Rievocazioni storiche, che farà riassaporare a tutti le sensazioni di un'epoca lontana.

Si tratta di una rievocazione storica in costume facente parte di "Storie e leggende medievali", durante la quale al castello di Vezio farà visita Federico I Hohenstaufen, meglio noto come "Barbarossa", imperatore del Sacro Romano Impero il cui passaggio in queste terre avvenne nel XXII Secolo. Accompagnato da Beatrice di Borgogna, insieme a tutta la corte, saranno accolti dal Vescovo e dal Castellano. Altri eventi con la Corte del Drago a Vezio sono in calendario il 10 luglio e l'11 settembre 2022.

Previsto il servizio navetta dalla stazione Fs di Varenna-Esino, attivo un servizio di ristoro. Per maggiori informazioni contattare l'Associazione turistica Castello di Vezio (333 4485975) o l'associazione Corte del Drago (340 985 0923, cortedeldrago@libero.it) che ha sede a Colico.

Il programma

Dalle ore 10 alle 19

Accampamento dei cavalieri / armi e vestizioni

La cartomante Amelia

Arceria e tiro con l'arco

Torneo di giochi per bambini

Assalto al castello