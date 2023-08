Festa patronale con musica e show pirotecnico a Cesana Brianza

Entra nel vivo a Cesana Brianza la festa patronale in onore dei santi Fermo e Rustico. Insieme agli appuntamenti religiosi, spiccano anche le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, il corpo musicale e la parrocchia San Fermo e Rustico per coinvolgere e aggregare la popolazione.

Tra questi segnaliamo la serata in musica in programma per domani, lunedì 7 agosto, al campo sportivo dell'oratorio con la banda San Fermo e Rustico. Martedì 8 andrà invece in scena il "Marianna Lanteri show 2023" sempre alle ore 21 al campo dell'oratorio.

Uno dei momenti più attesi è poi quello previsto per mercoledì 9 agosto con lo spettacolo pirotecnico che avrà inizio alle ore 22. Previsti anche giochi gonfiabili e il trampolino elastico per i bambini, senza dimenticare l'ottimo servizio di bar e ristoro attivo durante i vari eventi.