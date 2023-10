Nei cinema lecchesi l'esordio di Bisio alla regia e decine di prime visioni

Come ogni settimana, la provincia di Lecco si rivela portatrice di cinema di qualità. La quasi totalità di spettacoli offerti è composta da prime visioni. Spiccano l'esordio registico di Claudio Bisio, il ritorno del maestro Scorsese e molto altro.

La trama de L'ultima volta che siamo stati bambini

Cosimo, Italo e Vanda sono bambini di appena dieci anni con i sogni, la voglia di scoprire il mondo e la spensieratezza dell'infanzia intrappolate dalla Seconda guerra mondiale. Mentre l'intera nazione vacilla, i tre, di fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi: devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce. La speranza di raggiungere i piccoli fuggiaschi in poche ore si dimostra fin dall'inizio un imperdonabile errore di calcolo. Equipaggiati con l'incoscienza che è patrimonio di ogni bambino, un'amicizia che diventa più forte di giorno in giorno e una misteriosa mappa, Cosimo, Italo e Vanda portano avanti con caparbietà la loro missione, tra avventure spericolate e voglia di libertà pagata a caro prezzo.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Arriva L'ultima volta che siamo stati bambini, film che segna il debutto di Claudio Bisio alla regia. Prosegue la rassegna "I giovedì del Palladium" con una Penelope Cruz in grande forma.

Giovedì 19/10 Tutto in un giorno ore 21

Venerdì 20/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Sabato 21/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Lunedì 23/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Mercoledì 25/10 Lo chiamavano Gibus (documentario di Jack Martin) ore 21

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone il grande ritorno di Martin Scorsese, in un poliziesco con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro attori protagonisti. Scatta la rassegna di cineforum con il documentario su Jannacci.

Giovedì 19/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Venerdì 20/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Sabato 21/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Domenica 22/10 Killers of the flower moon ore 16, ore 20 (prima visione)

Martedì 24/10 Vengo anch'io - Enzo Jannacci ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 25/10 Anche io ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 19/10 Godland ore 21

Sabato 21/10 Indiana Jones e il quadrante del destino ore 21

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 19/10 Book Club 2 - Il capitolo successivo ore 21

Venerdì 20/10 Book Club 2 - Il capitolo successivo ore 21

Sabato 21/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 Assassinio a Venezia ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 24/10 Il Sol dell'Avvenire ore 21

Mercoledì 25/10 Il Sol dell'Avvenire ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Non sono in programma spettacoli cinematografici

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 20/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Sabato 21/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 19/10 Un bel mattino ore 15, ore 21

Venerdì 20/10 As Bestas - La terra della discordia ore 21

Sabato 21/10 Paw Patrol - Superfilm ore 17 (prima visione)

Sabato 21/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 Paw Patrol - Superfilm ore 16.30 (prima visione)

Domenica 22/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 23/10 As Bestas - La terra della discordia ore 21

Martedì 24/10 A passo d'uomo ore 15*, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 25/10 Jeff Koons - Un ritratto privato ore 21

* Ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 20/10 Io capitano ore 21 (prima visione)

Sabato 21/10 Io capitano ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 Io capitano ore 18 (prima visione)

Lunedì 23/10 Women talking: il diritto di scegliere ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 19/10 I peggiori giorni ore 21

Sabato 21/10 Felicità ore 21 (prima visione)

Domenica 22/10 Felicità ore 21 (prima visione)

Lunedì 23/10 Felicità ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 19/10 Il castello nel cielo ore 21

Venerdì 20/10 Nata per te ore 21 (prima visione)

Sabato 21/10 Ritorno al futuro ore 21

Domenica 22/10 Nata per te ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 23/10 Mixed by Erry ore 15, ore 21

Martedì 24/10 Jeff Koons - Un ritratto privato ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 21/10 Il caftano blu ore 21 (prima visione)

Domenica 15/10 Kafka a Teheran ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 16/10 Kafka a Teheran ore 21 (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo