Nell'uovo di Pasqua c'è il mondo fatato di Super Mario Bros

Con la Pasqua arriva anche nei cinema lecchesi l'atteso Super Mario Bros. Il film, titolo che piacerà non solo ai bambini, ma anche ai genitori che con i giochi del baffuto idraulico Nintendo sono cresciuti. Come film della settimana abbiamo scelto proprio il cartoon dedicato all'universo "mariesco". Da segnalare che, a causa delle festività, le sale osserveranno un'attività ridotta rispetto al normale.

La trama di Super Mario Bros. Il film

Un idraulico di nome Mario viaggia in un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi, cercando di salvare una principessa catturata dal perfido Bowser. A doppiare Mario è Claudio Santamaria.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, ecco Super Mario! Sospesa la rassegna di cineforum.

La programmazione

Domenica 09/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30, ore 18.45, ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30, ore 18.45, ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone per Pasqua e pasquetta in sala l'ultimo film di Gabriele Salvatores con Tony Servillo Il ritorno di Casanova. Per il cineforum "La verità dentro la finzione" martedì 11 aprile è in sala alle ore 16 (la proiezione delle 21 è soldout) il film Brado con la regia di Kim Rossi Stuart.

La programmazione

Domenica 09/04 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Martedì 11/04 Brado ore 21

Al Cenacolo Francescano riprende la rassegna del mercoledì nel segno dell'intramontabile trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, con un film ambientato sul lago di Como.

Mercolededì 12/04 Il grande giorno ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Attività sospesa per le festività

Auditorium Calolziocorte

Domenica 09/04 Super Mario Bros. Il film ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Super Mario Bros. Il film ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 11/04 Gli spiriti dell'isola ore 21

Mercoledì 12/04 Gli spiriti dell'isola ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Domenica 09/04 Super Mario Bros. Il film ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 08/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 09/04 Super Mario Bros. Il film ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Domenica 09/04 Air - La storia del grande salto ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 Air - La storia del grande salto ore 18, ore 21 (prima visione)

Martedì 11/04 Air - La storia del grande salto ore 15*, ore 21* (prima visione)

* ingresso 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Domenica 09/04 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Lunedì 10/04 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 30/03 Tramite amicizia ore 21

Jolly Olginate

Sabato 08/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30 (prima visione)

Domenica 09/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 10/04 Super Mario Bros. Il film ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Lunedì 10/04 The quiet girl ore 21

Mercoledì 12/04 The quiet girl ore 21*

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo