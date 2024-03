Il nuovo 'Dune' e tanti altri film di prima visione a due passi da casa

Nelle sale c'è ancora atteso kolossal Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve. Arrivano anche altri film di prima visione, mentre proseguono le rassegne di cineforum. Arriva anche il biopic su Bob Marley.

La trama di Bob Marley - One love

Il film ripercorre un breve, ma importante lasso di tempo per la consacrazione di Bob Marley, attraverso flashback che ricordano l'infanzia e l'adolescenza del cantautore.

Palladium

Prosegue per la seconda settimana la prima visione di Dune - Parte Due, il kolossal di fantascienza diretto dal canadese Denis Villeneuve e tratto dal romanzo dello statunitense Frank Herbert. Continua la saga di Paul e Chani in nuove avventure con una parte di location in Italia, nella provincia di Treviso. Timothèe Chalamet, Xavier Bardem, Josh Brolin e Zendaya nel cast stellare.

Giovedì 07/03 The quiet girl ore 21

Venerdì 08/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Sabato 09/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Dune - Parte Due ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Per le prime visioni il film tedesco di Ilker Çatak La sala professori, mentre scatta il ciclo "Quando Cristo è eretico" con la gemma del 1964 di Pier Paolo Pasolini Il Vangelo secondo Matteo. Tornano in sala due blockbuster della recente stagione cinematografica.

Giovedì 07/03 C'è ancora domani ore 17.30

Giovedì 07/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Venerdì 08/03 Barbie ore 17.30

Venerdì 08/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Sabato 09/03 Il Vangelo secondo Matteo ore 17

Sabato 09/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 La sala professori ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/03 Amour ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 13/03 The old oak? ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 07/03 The Old Oak ore 21

Venerdì 08/03 Emma e il giaguaro nero ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Emma e il giaguaro nero ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 07/03 Il cacciatore 4K riedizione ore 21

Venerdì 08/03 Il cacciatore 4K riedizione ore 21

Sabato 09/03 I tre moschettieri - Milady ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 I tre moschettieri - Milady ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 12/03 La chimera ore 21

Mercoledì 13/03 La chimera ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 09/03 Volare ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Volare ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 08/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Sabato 09/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 07/03 Il ragazzo e l'airone ore 15, ore 21

Venerdì 08/03 Viaggio in Giappone ore 21

Sabato 09/03 Emma e il giaguaro nero ore 17 (prima visione)

Sabato 09/03 Bob Marley - One Love ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Emma e il giaguaro nero ore 16 (prima visione)

Domenica 10/03 Bob Marley - One Love ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/03 Viaggio in Giappone ore 21

Martedì 12/03 Bob Marley - One Love ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 13/03 Uomini e Dei - Le meraviglie del museo egizio ore 21** (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso a 10 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 08/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Sabato 09/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Past lives ore 18 (prima visione)

Lunedì 11/03 Il male non esiste ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 07/03 The Beekeper ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Sabato 09/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 10/03 Dune - Parte Due ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 11/03 The Old Oak ore 15, ore 20.45

Mercoledì 13/03 Uomini e Dei - Le meraviglie del museo egizio ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 09/03 La zona d'interesse ore 21* (prima visione)

Domenica 10/03 La zona d'interesse ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/03 La zona d'interesse ore 21** (prima visione)

Mercoledì 13/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano