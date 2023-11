"C'è ancora domani", grande successo anche nelle sale lecchesi

Settimana interessante sul fronte cinematografico nel nostro territorio, con alcuni titoli di prima visione riproposti e cineforum di qualità.

La trama de L'imprevedibile viaggio di Harold Fry

Harold Fry è un uomo in là con gli anni che trascorre una vita piatta e senza scosse con la moglie Maureen in una cittadina dell'Inghilterra. Un giorno riceve la notizia che Queenie, di cui un tempo era amico, sta per morire a causa di un tumore. In seguito a una vicenda che si è sentito raccontare decide di partire a piedi per affrontare l'attraversamento del Paese. Lo scopo è quello di spingerla a resistere al male in attesa del suo arrivo.

Il trailer

Lecco città

Palladium

C'è ancora domani, esordio registico di Paola Cortellesi, ha riscontrato un successo che in parte ha anche sorpreso i volontari della sala di Castello, con numeri di presenze che non si vedevano dai tempi del pre Covid. E, giustamente, continua la sua programmazione.

Giovedì 09/11 Campioni ore 21

Venerdì 10/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 11/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone tra le prime visioni arriva Comandante, titolo biografico di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino.

Giovedì 09/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Venerdì 10/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Sabato 11/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 Comandante ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 14/11 Oppenheimer ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 15/11 The quiet girl ore 15, orer 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 09/11 Ritorno a Seoul ore 21

Venerdì 10/11 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Sabato 11/11 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 09/11 La stanza delle meraviglie ore 21

Venerdì 10/11 La stanza delle meraviglie ore 21

Domenica 12/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 14/11 Conversazioni con altre donne ore 21

Mercoledì 15/11 Conversazioni con altre donne ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Venerdì 10/11 La seconda via ore 20

Sabato 11/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 C'è ancora domani ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 10/11 Felicità ore 21

Sabato 11/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 17 (prima visione)

Domenica 12/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 17 (prima visione)

Mercoledì 15/11 Asteroid City ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 10/11 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 21** (prima visione)

Sabato 11/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 17 (prima visione)

Sabato 11/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 14.30, ore 16.15 (prima visione)

Domenica 12/11 Comandante ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/11 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 21 (prima visione)

Martedì 14/11 Nata per te ore 15* (prima visione)

* ingresso per tutti a 5 euro

** Presenza in sala del critico cinemaotografico Gabriele Lingiardi

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 10/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Sabato 11/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 Comandante ore 18 (prima visione)

Lunedì 13/11 Il caftano blu ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 09/11 Una commedia pericolosa ore 21

Venerdì 10/11 Killers of the floweer moon ore 21 (prima visione)

Sabato 11/11 Killers of the floweer moon ore 21 (prima visione)

Domenica 12/11 Killers of the floweer moon ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Lunedì 13/11 L'innocente ore 15, ore 21

Martedì 14/11 Enzo Jannacci - Vengo Anch'io ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 11/11 C'è ancora domani ore 21* (prima visione)

Domenica 12/11 C'è ancora domani ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Mercoledì 15/11 Tre colori - Film Rosso ore 21

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo