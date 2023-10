Approda sul lago il campionato italiano dei rompicapo

Approda a Colico la Mechanical puzzle competition, sfida nazionale per campioni e appassionati di rompicapo. Ideata da Cristian e Hyde nel dicembre 2020, la competizione è aperta a tutti - studenti, genitori, professori, e chiunque voglia cimentarsi - e si impegna nella promozione nelle scuole dei rompicapo meccanici come un prezioso, sano e divertente allenamento per la mente, con un pizzico di competitività.

La sfida della terza edizione del Campionato italiano di rompicapo meccanici si terrà nella giornata di sabato 25 novembre. A partire dalle 14.30 ci saranno due ore di tempo per risolvere 7 rompicapo nella sede selezionata, quella di Colico si trova presso l'istituto superiore Marco Polo. La gara è aperta a tutti, con possibilità di iscrizioni dal 15 al 30 ottobre. Sabato 2 dicembre verranno illustrate le soluzioni, seguite da premi e classifiche live (tutte le info e l'apposito modulo di contatto su mechanicalpuzzlecompetitions.com).

I promotori

Hyde, tramite il suo nuovo brand PlayBrain, ha l’obiettivo di rappresentare un tassello centrale nel mondo dei rompicapo meccanici in Italia. Cristian, ricercatore in ingegneria dei trasporti, ama inventare e progettare nuovi rompicapo nel suo tempo libero, i quali hanno ottenuto una certa fama internazionale.

Come illustrato sul sito dedicato all'evento, i rompicapo meccanici sono in genere realizzati con materiali pregiati, quali legno o metallo, sono di varie difficoltà e tipologie (assemblaggio, composizione, incastro, districamento, labirinti e così via), ed adatti da esporre in vetrina. Lo scopo è quello di catturare il principio dell'oggetto e dirigersi verso la sua soluzione manipolandolo con una certa logica.

Il punto di forza del rompicapo

"Il punto di forza del rompicapo, che lo rende molto divertente e lo valorizza, sta nel fatto di essere rappresentato da un oggetto fisico e collezionabile che incuriosisce ed interagisce in modo diretto con il risolutore e quindi lo stimola nel cimentarsi nella propria soluzione e nel mostrarla ad amici - magari anche vantandosi di averlo risolto - anche se non appassionato di giochi logici".

Nasce così una sfida nella sfida e non si vuole più smettere di giocarci fino a che non è stato risolto. La soluzione, in base alla tipologia di rompicapo, può richiedere l'assemblaggio di parti per creare una figura, la composizione di elementi per costruire un certo schema, il disinnesco di meccanismi interni, la codificazione di informazioni, il disassemblaggio di due o più parti di un oggetto, e così via. Tutte le categorie ricadono sotto la dicitura di 'Mechanical Puzzle' o 'Rompicapo Meccanici'; questi, hanno origine molto antica, ma sono conosciuti solo da un numero ristretto di persone, se non fosse che negli ultimi anni stanno diventando sempre più apprezzati e conosciuti per via dei potenti mezzi comunicativi presenti nel web.

La gara

La gara è aperta a tutti (studenti, genitori, professori e chiunque voglia mettersi in gioco), e ciascuno dovrà cimentarsi in tutti i rompicapo, mentre le classifiche saranno divise per categorie: scuola primaria, secondaria di primo grado, superiori - biennio, superiori - triennio, over. "Le iscrizioni per le sedi sono sempre bene accolte, mentre per i partecipanti, che saranno tenuti a scegliere la sede a loro più conveniente, sarà annunciata prossimamente - spiegano quindi gli organizzatori - In entrambi i casi sarà necessario compilare l’apposito modulo in questo sito. La gara si svolge come di consueto l’ultimo sabato di novembre". Civitavecchia, Massa Carrara, Alzano Lombardo, Caserta e Ferrara sono state tra le sedi passate del campionato che farà ora tappa sull'Alto lago lecchese.

Il giorno della gara ciascun partecipante avrà riservato nella sede prescelta un pacco contenente i rompicapo oggetto della gara, dei fogli con regole ed istruzioni, ed il foglio delle risposte. Infatti, i rompicapo saranno studiati in modo tale che una volta risolti si verrà a conoscenza di parole o numeri da trascrivere sul foglio delle risposte, come prova della risoluzione, così che i partecipanti potranno tenere i rompicapo una volta finita la competizione.

I rompicapo saranno circa 7 in livelli crescenti di difficoltà, di diverse tipologie e materiali, da risolvere in un determinato tempo che potrà variare dalle 2 alle 3 ore. Almeno due eventi live tenuti dagli organizzatori consentiranno ai partecipanti di poter assistere ad un allenamento in vista della gara, così come alla spiegazione delle soluzioni ed all’annuncio delle classifiche e premiazioni. Ai più bravi, saranno assegnati come premi alcuni prodotti della linea PlayBrain principalmente progettati da noi, e degli attestati.