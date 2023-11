Dolcenera in concerto a Lecco

Nuovo appuntamento con una star della canzone italiana a Lecco. Dopo Ron, Enrico Ruggeri e Dargen D'Amico ecco ora il concerto di Dolcenera, in programma sabato 18 novembre alle ore 21 all'auditorium della Casa dell'economia di via Tonale 30. Si tratta del secondo appuntamento della stagione teatrale 2023-2024 promosso dal Comune di Lecco. Ad esibirsi sarà la celebre cantautrice e polistrumentista Dolcenera -pseudonimo di Emanuela Trane - che porterà un progetto intimo e personale di piano recital teatrale.

"Il progetto è una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono, che riporta alle funzioni primordiali del teatro - fanno sapere gli organizzatori dell'evento - Il pubblico segue il racconto dell’Anima Mundi, titolo dell’ultimo album di Dolcenera uscito a dicembre, guidato dal filo conduttore dei 5 elementi costituenti la vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere). La cantautrice propone una serie di sue canzoni accanto a brani di artisti internazionali che hanno cambiato la storia della musica, come Nina Simone, e di altri grandi cantautori italiani, come Vasco Rossi e Fabrizio De André, la cui profondità di scrittura ha accompagnato Dolcenera nel mondo musicale".

Alla luce dell’Anima Mundi, lo spettatore vive, da un’altra prospettiva, grandi temi sociali come la guerra, la tutela dell’ambiente, la solidarietà, i flussi migratori, e i diritti civili, ma anche argomenti ludici sui costumi della comunicazione e le mode della contradditoria epoca che viviamo. È già possibile acquistare i biglietti a questo collegamento. Per informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco allo 0341 481140 o scrivere a teatro@comune.lecco.it.

Intanto anche sui propri canali social (da cui è tratta la foto) Dolcenera si dice contenta di come sta andando la sua tornee annunciando la prossima data nella città del manzoni. "È stato bello incontrarvi in teatro ancora! Il #pianosolorecital abbracciato dall’ #animamundi a tratti diventa quasi mistico. Di sicuro mi stacca dalla realtà e mi porta a riflettere sull’essenza… che fa sempre un po’ paura conoscere. Ma poi è una questione di esercizio, come meditare… piano piano andare giù nel profondo non può far altro che lanciarti sù, nello spazio dove tutto è equilibrio… ci vediamo l’11 e il 18 Novembre rispettivamente nei teatri di Fidenza e Lecco".