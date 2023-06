Guardare il mondo con occhi attenti e coglierne la bellezza, una bellezza da cantare. Preparare le voci e attendersi per tornare a fare musica insieme.

Concerto “Canto incanto” sabato prossimo, 3 giugno, alle ore 21 al Santuario della Madonna delle lacrime a Lezzeno.

L’Ensemble femminile "Cum Corde" di Galbiate diretto da Anna Fruet canterà con il Gruppo corale “Ars Musica” di Gorizia diretto da Lucio Rapaccioli in un luogo suggestivo e che ispira riflessioni e meditazione qual è appunto il Santuario situato sopra Bellano per una serata all’insegna del canto corale e della fraternità. L’idea del concerto nasce da una storia di passione comune per il canto e di amicizia.

Il programma della serata spazierà da brani di musica sacra medievale, rinascimentale e contemporanea fino a madrigali cinquecenteschi, con assaggi di brani irlandesi.