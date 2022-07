Lo Street food approda in Valsassina con la Carovana del sapore

Prezzo non disponibile

Nel fine settimana di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio sbarca a Cremeno la Carovana del Sapore, uno Street Food organizzato dal Comune in collaborazione con Confesercenti Bergamo. Residenti e turisti potranno degustare prodotti della cucina del Bel Paese ma non solo. Si potrà scegliere tra arrosticini abruzzesi, gnocco fritto con salumi, l’immancabile polenta taragna e i celebri dolci siciliani. L’offerta guarda anche oltre confine con piatti tipici del Messico, prelibatezze della cucina greca e i classici hamburger. Tra le bevande non mancherà una vasta scelta di cocktail.

Orari e location

L’appuntamento è nel piazzale tra via Provinciale e via ingegner Giorgio Combi nel comune della Valsassina. Le bancarelle saranno pronte ad accogliere i visitatori sin dalle 9.30 con possibilità sia di pranzare, sia di uno spuntino pomeridiano oltre che ovviamente di cenare. La chiusura degli spazi è prevista alle 24 il venerdì e il sabato, alle 22 la domenica. Dopo le 20 possibilità di parcheggiare anche negli stalli del vicino supermercato.

“La Carovana del Sapore ci ha subito convinto - commenta l’amministrazione comunale di Cremeno - La vasta scelta di pietanze in un unico spazio saprà mettere d’accordo sia famiglie sia compagnie di amici e tutti potranno trascorrere dei piacevoli momenti di svago a Cremeno”.