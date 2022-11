Monica Casiraghi e Claudio Ghezzi, da Sport Specialist la biografia di due giganti

Prezzo non disponibile

Appuntamento a Missaglia, città natia di Monica Casiraghi e Claudio Ghezzi, per la prossima serata "A tu per tu con i grandi dello sport" di Df Sport Specialist, in programma giovedì 1 dicembre alle ore 20.30.

Monica Casiraghi, La corsa non è il tuo sport e Claudio Ghezzi, Il Claudio della Grigna sono i titoli dei due libri pubblicati da Bellavite Editore che verranno presentati in occasione della serata, accompagnata dalle voci del Coro Brianza.

Due biografie dedicate a due grandi dello sport che sono nel cuore degli sportivi e degli appassionati di montagna.

Claudio Ghezzi, conosciuto da tutti come "Il re del Grignone", è raccontato e ricordato attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e ha potuto apprezzarne le doti umane e sportive. Il 12 giugno scorso è stato vittima di una caduta sulla cresta Carbonari, proprio sulla "sua"2 montagna, salita 6.000 volte.

Il libro, a cura di Domenico Flavio Ronzoni, con la prefazione di Sergio Longoni e la postfazione di Paolo Bellavite, amici di lunga data di Ghezzi, ne rievoca la figura e la storia, cercando di colmare il vuoto lasciato da Claudio in tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato.

Di Ghezzi si racconta il suo speciale rapporto con la Grigna ma anche la sua passione per la montagna, che amava in tutte le sue espressioni. Ghezzi era l'alpinista esperto che aveva affrontato anche le grandi vette himalayane, era l'amico dei rifugisti, sempre pronto a dare una mano quando c'era bisogno, un uomo generoso e disponibile sempre con tutti.

Esempio di forza d'animo

"La corsa non è il tuo sport" è il titolo della biografia di Monica Casiraghi, scritto con Anna Masciadri, ma non solo... è una frase che Monica, da bambina, si è sentita dire nei suoi primi approcci allo sport.

Mai mollare, crederci sempre è il leitmotiv che emerge dal racconto di Monica. La storia di un sogno che si è avverato grazie alla sua caparbietà, e anche grazie alla famiglia che l'ha sempre sostenuta nel percorrere la sua strada.

Una strada non facile, lastricata di ostacoli sportivi e da quelli che la vita pone davanti a molti di noi. L'invito di Monica è chiaro: "non mollare mai", un invito che vuole essere di ispirazione a tutti i bambini e ragazzi che hanno un sogno.

Una vita passata di corsa, dalle prime gare di atletica da bambina fino a diventare campionessa mondiale della 100 chilometri. Nella prefazione le parole di Sergio Longoni per Monica, amica e testimonial Df Sport Specialist.