Prima proiezione brianzola del docufilm "La Scelta"

È in programma questo giovedì 23 febbraio, a Osnago FS, la prima proiezione brianzola del docufilm italiano La Scelta, in tour da qualche mese in tutta Italia.

Presentato fuori concorso al 40° Torino Film Festival, la pellicola non è solo un documentario ma un vero e proprio film che spiega i momenti di vita degli attivisti No Tav spesso poco raccontati: dalle aule di tribunale fino alle battiture davanti ai poliziotti in antisommossa. Gli autori hanno deciso di mostrare il lato più "umano" di questo movimento.

Per quasi dieci anni, dal 2012 al 2019, tre giovani film-maker hanno frequentato la Val di Susa stringendo rapporti con i suoi abitanti fino a poterli riprendere non solo nei momenti di protesta, ma anche nei momenti di vita quotidiana.

Il programma

Dalle 19 aprirà la cucina del circolo proponendo finger food sfiziosi e genuini, con prodotto da agricoltori e allevatori del territorio. Ultima comanda: 20.15.

Alle ore 20.30 inizia la proiezione, a seguire un confronto aperto.

Sarà possibile dialogare in presenza con il regista Carlo A. Bachschmidt. Il focus del microfono aperto sarà un confronto sulle pratiche di lotta dei movimenti ambientalisti, ecologisti e dell'attivismo climatico in primis contro le grandi opere inutili. Quali spunti utili si possono trarre per le battaglie sul nostro territorio, considerando le differenze e le somiglianze tra la Val di Susa e il territorio brianzolo/lombardo?

Appuntamento al Circolo Arci La Lo.Co. in via Trieste 23 a Osnago all'interno dell'edificio della stazione di Osnago FS. Raggiungibile facilmente in treno da Arcore (10 min circa), Monza (15 min circa), Lecco o Milano (30 min circa). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze.

L'accesso all'evento è gratis e aperto a tutti. Per entrare non sarà quindi necessaria la tessera Arci.