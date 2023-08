Torna l'attesa Festa sotto il campanile

Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina. È questa la formula vincente della “Festa sotto il campanile”, giunta alla sua quindicesima edizione, organizzata dalle associazioni di Galbiate con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, e il cui ricavato andrà come sempre a favore delle opere parrocchiali. Appuntamento dunque all’oratorio di Galbiate venerdì 25 agosto per il debutto e poi via senza soste, fino a domenica 3 settembre, per tante serate ricche di eventi di vario tipo, con la cucina e la musica protagoniste.

Citare tutto il programma non è facile, ma per quanto riguarda la musica vale la pena di ricordare l’apertura della Festa il 25 agosto con il Premiato Corpo musicale di Galbiate e le majorettes, a seguire la serata danzante con I Paip, e poi ancora il 26 agosto con la band Goodbye Pooh che proporrà i brani musicali dei Pooh che hanno fatto cantare intere generazioni. Il primo week-end si concluderà il 27 agosto con il ritorno in concerto de "I Scarpasces" che presenteranno il loro nuovo album - serata offerta dal gruppo alpini Monte Barro.

A seguire nella settimana tanti altri appuntamenti di musica il 29 agosto si danza con la Masolinio Band, il 1° settembre tributo a Zucchero, Joe Cocker & Soul Rock con i Rhithm and sugar e per finire il 2 settembre si balla con l’orchestra Gian band - serata organizzata dall’Avis e dall’Aido sezione di Galbiate.

Ma la "Festa Sotto il Campanile" non offre solo musica ma anche sport con la Camminata delle famiglie organizzata dal gruppo podistico (alle ore 19 del 28 agosto), alla consueta serata giovedì 31 agosto con le videostorie di sport del giornalista sportivo Nando Sanvito quest’anno dal titolo "Sorretti da comun destino". Mercoledì 30 agosto grande serata di magia per i bambini e le loro famiglie con lo spettacolo il Mondo del circo con il mago Alberto Rossetto - serata organizzata dall’associazione pensionati di Galbiate.

Per chiudere il gran finale il 3 settembre, dalle 16 alle 22, a cura della Pro loco galbiatese con la pista di mini quad elettrici (ricavato a favore de Gli amici di Chiara di Vercurago) e il mitico tiro alla fune. Durante la serata ci sarà anche la dimostrazione del gruppo comunale protezione civile di Galbiate.

"Se poi aggiungiamo che in ogni serata, prima e durante le esibizioni musicali che inizieranno alle 21, si potranno gustare menù ogni volta diversi e a tema - concludono i promotori - allora davvero non ci resta che aspettare tutti... sotto il campanile di Galbiate"