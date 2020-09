Una passeggiata letteraria nei boschi di Garlate

“Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà". Così recita una frase di San Bernardo da cui ha preso spunto l'iniziativa "Letture tra gli alberi " in programma a Garlate domenica 4 ottobre promossa dal gruppo Librando in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il percorso porterà ad inoltrarsi nel bosco per scoprire la sapienza che la natura è ancora in grado di offrire agli uomini e alle donne del terzo millennio. Una chicca da non perdere, con tante piccole sorprese che faranno conoscere meglio gli alberi che hanno rivestito un ruolo importante nella vita quotidiana di tante generazioni. La "Passeggiata letteraria nei boschi di Garlate" sarà dunque un itinerario alla scoperta degli alberi raccontati da poesie, parole e tradizioni locali.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 presso la biblioteca civica in piazza Vittorio Veneto 1 e il percorso durerà circa un'ora e mezza. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi sul sito della biblioteca per un gruppo limitato di 15 persone nel rispetto delle norme covid vigenti. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà la domenica successiva, sempre previa reiscrizione.