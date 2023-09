Prezzo non disponibile

Non si spegne l'eco dei motori dopo il successo del Motoraduno Moto Guzzi. È infatti la settimana della Italian Motor Week, che porterà con sé diverse iniziative in paese organizzate dal gruppo Città dei Motori Mandello.

Da lunedì 11 a domenica 17 settembre Italian Motor Week è il grande evento, promosso da "Città dei Motori", per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

"Per Mandello abbiamo promosso alcune bellissime inziative" spiega il sindaco Riccardo Fasoli. "Mercoledì, giovedì e venerdì mattina 8 classi delle nostre scuole elementari (le classi quinte della A. Volta e di S.G. Antida) e le terze medie di Mandello e Abbadia visiteranno il museo Moto Guzzi. Un grazie a Piaggio Spa e al Moto club Carlo Guzzi che hanno permesso questa attività garantendo l'accesso al museo e la disponibilità delle guide".

Gli altri appuntamenti aperti al pubblico

Mercoledì 13 settembre h 18

LA NASCITA DEL MITO

Si parlerà della nascita della casa di Mandello presso l'Officina Giorgio Ripamonti, in Via Cavour

Giovedì 14 settembre h 18

MOTOCARRI E ALTRI MEZZI DI LAVORO

Un aspetto importante della storia di Moto Guzzi, che ha fatto ripartire l'Italia nel dopo guerra - Piazza L. Da Vinci

Venerdì 15 settembre h 18

MOTO GUZZI E LE CORSE: Il periodo più avvincente, con storie di mezzi e uomini straordinari - Piazza Italia

Sabato 16 settembre h 21

Proiezione docufilm Mandello e la Guzzi di Yuri Palma - un progetto nato durante il covid per festeggiare il mito e il suo legame con il nostro territorio - Piazza L. da Vinci

L'invito è aperto a tutti: saranno serate di storie, ricordi, aneddoti ed emozioni, tutte mandellesi.