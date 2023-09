Il sole bacia la Guzzi: in migliaia al motoraduno

È il weekend del grande motoraduno internazionale Guzzi. Sono già migliaia gli appassionati dell'Aquila che da ieri hanno pacificamente invaso Mandello e il sole di oggi, sabato 9 settembre, sta accompagnando al meglio un evento che vedrà il suo apice nelle prossime ore fino alla giornata conclusiva di domani, domenica. Rombo di motori, colori, mostre a tema, migliaia di mezzi a due ruote in arrivo non solo dall'Italia ma anche dall'estero (con Germania e Francia, per ora, in pole position) stanno animando le strade della Città della Moto Guzzi.

Spazio anche alla musica e a un ottimo servizio ristoro, al coinvolgimento delle associazioni con tanti appassionati e volontari impegnati a far riscoprire al meglio la storia della fabbrica di via Parodi. Nella piazza a lago è andata poi in scena una sfilata di moda e bellezza: le ragazze della squadra di pallavolo hanno sfilato con i vestiti e i gioielli preperati per l'occasione dai negozi mandellesi e dedicati sempre al mondo della moto Guzzi. Le modelle sono state accompagnate in passarella dai veicoli di ieri e di oggi e da figuranti in costumi d'epoca.

Ecco alcune delle immagini più significative, scattate da Alberto Bottani, di queste giornate Guzzi, davvero senza confine. (Clicca qui per leggere tutto il programma dell'evento).