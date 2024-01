Balli e spettacolo al Palataurus con il Latin Fitness party

Prezzo non disponibile

Entra nel vivo la macchina organizzativa del "Latin Fitness Party", l'atteso evento che porterà in scena a Lecco il mondo della danza latino americana e non solo. L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 24 febbraio al Palataurus di viale Brodolini.

"L'evento nasce sul filone degli altri raduni di fitness e ballo che avevamo proposto sempre a Lecco, in particolare nel 2018 e 2020, ai quali presero parte molte persone (nelle foto) - racconta l'ideatrice e coordinatrice Anna Sacco - Questa sarà dunque la terza edizione di una manifestazione dedicata al mondo della danza latino americana che saprà coinvolgere ed emozionare".

L'appuntamento è per le ore 14. Alle 15 ci sarà poi una special class con ballerini esperti. "Il Latin Fitness Party riunisce tutti gli appassionati del mondo latino americano, proponendo una serie di attività musicali legate al genere - continua Anna Sacco - Ospite dell’evento sarà un team di ragazzi professionisti del mondo latino americano i quali proporranno una special class dedicata al pubblico. Ringrazio il collega e amico Salvatore De Gennaro impegnato con me nell'oragnizzazione, il centro Informa 2.0 e tutti i nostri collaboratori che hanno deciso di supportare l'evento. Vi aspettiamo".