Musica classica al Lavello con due giovani (e bravi) strumentisti

Federico Gigliotti e Gabriele Lazzati sono pronti a regalare emozioni in musica al Lavello con pianoforte e chitarra. L'appuntamento con lo spettacolo strumentale "Accordi in duo" e l'aperitivo in musica è in programma per sabato prossimo 8 luglio alle ore 19.30 in accordo con la Locanda Leonardo, impegnata a promuovere iniziative culturali e aggregative nel complesso religioso sul lungoadda di Calolziocorte.

Federico e Gabriele, due bravissimi e giovani studenti di musica del territorio lecchese, guideranno gli ascoltatori in un viaggio "Tra corde e tasti" alla scoperta di un ricco repertorio classico con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Carulli, Ferrer e Liszt. Tutta la popolazione è invitata, è gradita la prenotazione. eventi@locandaleonardo.it