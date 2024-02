"La profana inquisizione" al Lavello

Lunedì 26 febbraio alle ore 20.45 presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, Identità Europea con il patrocinio del Comune di Calolziocorte, presenterà il libro "La profana inquisizione e il regno dell'anomia. Sul senso storico del politicamente corretto e della cultura woke". Alla serata, che sarà moderata da Luigi Pedrone di Identità Europea, interverrà il professor Andrea Zhok, filosofo ed autore del libro.

Chi è l'autore

Andrea Zhok è un filosofo e accademico italiano, professore di antropologia filosofica e filosofia morale presso l’Universita? degli Studi di Milano. Si laurea in Filosofia teoretica all’Universita? di Milano con una tesi su Max Scheler, discussa sotto la supervisione di Carlo Sini, di cui e? allievo. Prosegue la sua formazione con un dottorato di ricerca su Ludwig Wittgenstein, svolto tra le universita? di Milano e Vienna, e un Master of philosophy sulla teoria del valore presso l’Universita? di Essex.

Dal 2002 e? ricercatore in filosofia morale presso il dipartimento di Filosofia dell’Universita? degli Studi di Milano e dal 2016 e? professore associato. E? direttore editoriale della collana Etica. Fondamenti e applicazioni per la casa editrice Mimesis, oltre a essere membro dei comitati scientifici di varie riviste di settore (tra cui New Yearbook for phenomenology and Phenomenological philosophy, Rivista internazionale di Filosofia e psicologia, Filosofia, Esercizi filosofici, Rivista italiana di Filosofia analitica Jr., Scenari). Inoltre e? editorialista e autore per diversi quotidiani e riviste, come L’espresso e MicroMega, e del centro studi “Osservatorio globalizzazione”, dove affronta prevalentemente temi di attualita?, politica ed economia.