Leggermente 2023 - "L'altro da me. Rileggere le relazioni"

La relazione è costitutiva della realtà: non esiste nulla che non sia in relazione con Altro.

Sulla scena sociale contemporanea si assiste ad una doppia dinamica, frutto dell’ “età della tecnica”, della società consumistica, dei fenomeni della globalizzazione. Da una parte si assiste alla moltiplicazione delle connessioni che mettono in contatto persone che una volta non avrebbero mai potuto incontrarsi, e – a tempo stesso – si assiste a un loro svuotamento: legami più numerosi, ma anche più impoveriti e laschi, estensione della rete relazionale, ma anche allentamento delle dinamiche intersoggttive fino al rischio di caduta delle relazioni stesse.

Oggi risulta assolutamente necessario riaccendere le relazioni e ripensare e ricostruire i rapporti. La relazione è futuro, apre al futuro, è costitutiva del futuro stesso. Il legame, le relazioni riguardano il rapporto con noi stessi, con gli altri, tra le generazioni, con la natura, l’ambiente, il lavoro, l’economia, la tecnologia, la tradizione, la trascendenza.

E’ auspicabile che in questo anno scolastico, dopo l’esperienza della pandemia, la formazione abbia come obiettivo trasversale la riscoperta dell’Altro e la costruzione di occasioni e strumenti per leggere e guardare in modo nuovo il mondo. Non solo guardarlo dal lato dell’Ego, ma anche da quello dell’Altro.

Una lezione difficile da acquisire per i ragazzi che sono cresciuti dentro un mondo che ha tendenzialmente escluso l’Altro e ha fatto esistere prevalentemente – come idolo – l’ Ego. La soggettività autocentrata che rimuove la relazione con l’Altro immaginando di poterne fare a meno.

L’Altro non è il mio limite, ma la mia possibilità di vita, la mia apertura al futuro.

E’ in gioco un grande cambio di sguardo. La formazione ha il compito rilevante di fare della comunità la sua meta fondamentale.

Leggermente, in questa nuova edizione, si fa parte attiva per sollecitare una riflessione e una rilettura delle relazioni del presente e, in prospettiva, del futuro.

Leggermente vuole contribuire a far sì che ciascuno faccia la propria parte, assumendo la propria responsabilità per quanto accade intorno: l’emergere, in modo sempre più diffuso, di quello che potremmo chiamare “una nuova povertà” del tempo presente, la povertà relazionale.

Leggermente 2023 - "L'altro da me. Rileggere le relazioni"

10/03/2023

LA RESISTENZA DELLE DONNE

Dalle Ore 18:30

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

BENEDETTA TOBAGI

" LA RESISTENZA DELLE DONNE "

18/03/2023

UNA PICCOLA QUESTIONE DI CUORI

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

ALESSANDRO ROBECCHI

" UNA PICCOLA QUESTIONE DI CUORE "

18/03/2023

IL TUFFATORE

Dalle Ore 21:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

ELENA STANCANELLI

" IL TUFFATORE "

19/03/2023

ILPOSTO DELLA GUERRA E IL COSTO DELLA LIBERTA'

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

VITTORIO EMANUELE PARSI

" IL POSTO DELLA GUERRA E IL COSTO DELLA LIBERTA' "

20/03/2023

L'UOMO CONTEMPORANEO NELLA RELAZIONE CON LA TRASCENDENZA. QUALE ETICA DELLA RESPONSABILITA' ?

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

DON MARCO CRIPPA

21/03/2023

RESPONSABILITA'. Rispondere di sé, rispondere all'altro.

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

MARIO VERGANI

" RESPONSABILITA'. RISPONDERE DI SE, RISPONDERE DELL'ALTRO "

22/03/2023

IL TRAMONTO DELL'UOMO: VERSO NUOVI MODELLI DI ESISTENZA

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

ROBERTO MARCHESINI

" ALTERITA'. L'IDENTITA' COME RELAZIONE "

22/03/2023

CENTOVENTISEI

Dalle Ore 18:30

PIZZERIA FIORE - LECCO

CLAUDIO FAVA ABBATE EZIO

" CENTOVENTISEI "

Data Non Definita

IL NARCISISMO CONTEMPORANEO NEL TRAMONTO DELLA MODERNITA'

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

ALDO BONOMI

23/03/2023

LIBRO E SMARTPHONE. UNA CONVIVENZA POSSIBILE? Riflessioni sull’uso di cellulari e tablet nella prima infanzia e sull’importanza della lettura condivisa.

Dalle Ore 21:00

Sala Don Ticozzi - Amm.Provinciale - Lecco

ROSARIO MONTIROSSO GALIMBERTI GIORGIO

24/03/2023

L'ECONOMIA COME CANTIERE DI RECIPROCITA'

Dalle Ore 16:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

STEFANO ZAMAGNI

" RESPONSABILI "

24/03/2023

REQUIEM PER UN KILLER

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

PIERO COLAPRICO

" REQUIEM PER UN KILLER "

24/03/2023

LE DUE MOGLI DEL MANZONI

Dalle Ore 20:45

Auditorium Comune di Merate - MERATE

MARINA MARAZZA

" LE DUE MOGLI DI MANZONI "

25/03/2023

L'ANNO DEL FASCISMO. 1922 cronaca della marcia su Roma

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

EZIO MAURO

" L'ANNO DEL FASCISMO "

26/03/2023

CORPI MINORI

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

JONATHAN BAZZI

" CORPI MINORI "

26/03/2023

SOLO

Dalle Ore 21:00

Sala Don Ticozzi - Amm.Provinciale - Lecco

CLAUDIO BATTA

27/03/2023

QUANDO I LIBRI DIVENTANO MEDIUM DI RELAZIONI

Dalle Ore 10:30

Sala Conferenze Palazzo delle Paure - LECCO

STEFANO LAFFI

27/03/2023

TOUCH SCREEN? HUMAN TOUCH? COME L’USO PRECOCE DEI DISPOSTIVI ELETTRONICI MODIFICA LO SVILUPPO DEL BAMBINO.

Dalle Ore 11:00

Sala Don Ticozzi - Amm.Provinciale - Lecco

ROSARIO MONTIROSSO GALIMBERTI GIORGIO

27/03/2023

N 1 Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate

Dalle Ore 21:00

Auditorium Casa dell'Economia - Camera di Commercio - Lecco

EZIO GREGGIO

" N° 1 "

05/05/2023

RE CARLO E IL DESTINO DELLA CORONA

Dalle Ore 20:45

TEATRO S. LORENZO - MANDELLO DEL LARIO

ANTONIO CAPRARICA

" RE CARLO E IL DESTINO DELLA CORONA "

19/05/2023

IL RADICALIZZARSI DELLA DIFFIDENZA, COME SOSTITUIVO INCONSAPEVOLE DELLA PERDITA DI RELAZIONI

Dalle Ore 18:00

Sala Conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO

LUIGI ZOJA

" PARANOIA "