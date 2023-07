Incontro con Luca Giannetta

Con Luca Giannetta va in scena il sesto incontro di "Scrittori in biblioteca" promosso dall'assessorato alla Cultura Istruzione del Comune di Mandello del Lario, che si terrà mercoledì 12 luglio alle 18.30 sempre presso la Biblioteca Comunale E. Carcano di Mandello del Lario.

Luca Giannetta nasce a Lecco nel 1983. Nella vita è un impiegato, sposato da quattro anni e padre di un fantastico bambino. Attualmente risiede nel Comune di Mandello. Sin da piccolo ha manifestato due grandi passioni: una per lo sport e una per i romanzi gialli e per quelli di avventura. Durante l’adolescenza sviluppa un particolare interesse per le culture mediorientali e dell'Asia centrale.

Due anni fa circa, forse proprio per questo interesse, ha avuto l'ispirazione che lo ha portato a realizzare questo manoscritto che per lui è il primo in assoluto. Si tratta di un romanzo di avventura ambientato lungo la via della seta attorno al 1500.

Il titolo del romanzo è La mezzaluna, edito da Buona Vista Social Club.

La trama

Il protagonista è Adilbek, un giovane principe, erede al trono del florido regno di Da?oguz nell'Asia centrale del XVI secolo. Fin da piccolo viene addestrato all’arte militare al fianco dell'amico Turgay, il quale però nasconde un segreto. Alla morte del re, Adilbek, ormai maturo e con l'amata consorte Hayal al suo fianco, diviene il nuovo sovrano, mentre Turgay è promosso a comandante dell'esercito reale. La vita a palazzo prospera e il futuro del regno è assicurato dalla nascita del nuovo principe Atay. Ma tra le intricate vie della città, qualcuno trama per rovesciare il potere e ridurre la bella Da?oguz a poco più che una colonia di schiavi.

Per saperne di più e conoscere Luca Giannetta appuntamento alla Biblioteca in via Manzoni 44/3 mercoledì 12 luglio alle ore 18.30.