Il prossimo 20 e 21 maggio, presso il Centro Sportivo del Bione a Lecco in via Bruno Buozzi 38, si terrà un importante evento nazionale per scoprire e avvicinarsi al mondo del rugby.

Appuntamento con la quattordicesima edizione del trofeo "Lupo Alberto", in cui ragazzi di qualsiasi età potranno cimentarsi, avvicinarsi e scoprire l'affascinante mondo della palla ovale. Un evento internazionale, tra i più importanti a livello nazionale, che vedrà la partecipazione di ben 16 squadre a livello giovanile e coinvolte tutte le categorie, con incontri e trofei di assoluto valore, per incentivare l'approccio a questo fantastico e coinvolgente sport.

L'evento è possibile grazie al notevole impegno organizzativo profuso dal Rugby Lecco e alla importante sponsorizzazione di Acinque.

All'interno del "Città di Lecco"

La due giorni rugbistica è organizzata dal Rugby Lecco in collaborazione con Rugby Valseriana, all'interno del torneo "Città di Lecco" che ospiterà il 14° trofeo "Lupo Alberto". Una delle manifestazioni di rugby giovanile fra le più prestigiose in Italia, di alto profilo tecnico.

Il programma prevede per sabato 20 maggio alle ore 15.30 finali e terzo tempo, mentre dalle ore 19.30 il

"Rugby Party bluceleste" con musica dal vivo, foodtruck, giochi per bambini e concerto alle ore 21. Domenica 21 maggio dalle ore 10 si terranno i tornei Under 7, 9 e Under 11, insieme alla festa del Rugby Under 5. Dalle ore 13 il consueto terzo tempo, unica e caratteristica festa nel suo genere, grande tradizione del rugby. Infine, dalle ore 14.30 si terranno le finali e le premiazioni della due giorni dedicata al rugby.