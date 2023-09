Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera riparte dopo la pausa estiva. L’appuntamento sara? domenica 24 settembre, con una novita?: il nuovo orario per i visitatori sara? dalle ore 7.45 alle ore 14.00. L’evento si svolgera? come sempre presso il piazzale del Mercato di Valmadrera in via Molini, con ingresso gratuito e servizio bar attivo.

“Troverete ad accogliervi tutti i nostri espositori, piu? carichi che mai”, spiega Christian Vassena, presidente dell’UGT.

Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera, organizzato da UGT Valmadrera, e? aperto la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, richiamando molti visitatori provenienti anche da fuori provincia.

Ecco gli altri appuntamenti in programma:

Domenica 22 ottobre 2023

Domenica 29 ottobre 2023

Domenica 26 novembre 2023

Tutti gli espositori e gli appassionati dei mercatini per ulteriori informazioni possono consultare il portale web sempre aggiornato www.mercatinopulcivalmadrera.it o i canali social:

Facebook: “Mercatino delle Pulci di Valmadrera”

Instagram: @pulcivalmadrera

Telegram: @pulcivalmadrera