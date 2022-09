Prezzo non disponibile

Auser provinciale Lecco promuove, in collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la mostra d'arte "Rivivere con l'arte la poesia e la musica". L'appuntamento è dal 24 settembre al 9 ottobre presso Villa De' Ponti, in via Attilio Galli 48 a Calolziocorte. Espongono Maria Bartesaghi, Giuseppe Bontempi, Maria Rosaria Caso, Antonella Ciceri, Salvatore Falco, Renato Matarrese, Bianca Ottaviano, Raffaella Perdicchia.

L'inaugurazione della mostra è in programma domani, sabato 24 settembre, alle 16.00. Dopo i saluti del presidente di Auser provinciale Claudio Dossi e della vicepresidente della comunità montana Marina Calegari, sarà il professor Fabrizio Martinelli a presentare la mostra e gli artisti, con lettura di poesie a cura della scrittrice Lina Salvi. Spazio anche a musica e canzoni proposti dai cori Auser Lecco diretti dal maestro Gianmichele Brena. A fine maggio proprio Auser aveva inaugurato a Villa De' Ponti una delle sue nuove sedi sul territorio (nella foto l'esibizione del coro avvenuta in quell'occasione).