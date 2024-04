Prende il via, sabato 13 aprile dalle ore 17, la 1° mostra collettiva della nuova rassegna d'arte del 2024 allo Square Art Center/Lake Como, un'iniziativa che si ripeterà per tutte le stagioni dell'anno nel nuovo centro d'arte a Mandello del Lario in via Volta, 1.

"L'intento di queste manifestazioni è quello di promuovere un'occasione per conoscere nuovi artisti insieme a quelli del nostro territorio, che potranno raccontare le opere attraverso le loro esperienze artistiche nella scultura e nella pittura. L'obiettivo di queste occasioni culturali è proprio creare sinergia fra di loro, gli appassionati e i vari collezionisti" spiegano i promotori.

Artisti vicini e lontani

La mostra offre una scelta eterogenea di opere d’arte. Gli artisti provengono da vari territori. Nigel Joyce, britannico di nascita, da 30 anni vive sulle sponde del Lago di Como e raffigura suggestivi scorci del Lario. La pittrice varesina Soraya Arianna Cordaro non solo dipinge, ma realizza sculture con la tecnica Raku. È di Busto Arsizio invece l'artista poledrico Cristiano Emanuele Ranghetto, pittore e scultore. Sempre dallo stesso territorio provengono le tele del noto maestro d'arte Ezio Foglia. Marzena Guzinska e Peter Porazik sono una coppia di artisti slovacchi: hanno frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Bratislava e Varsavia e da anni vivono a Mandello del Lario, dove hanno fondato in passato un laboratorio d'arte. Le loro sculture evocative e i bassorilievi accompagnano le opere pittoriche dei loro colleghi, per un'arte a tutto tondo.

All'interno del centro culturale Square Art Center si potranno ammirare le installazioni dedicate alla grande passione per le moto, opere d'arte realizzate in ferro dalle tecniche molto personali in scala 1:1, di due artisti appassionati e geniali. La bellissima 'Moto Guzzi - 250 cc' in fil di ferro è stata realizzata dall'artista mandellese Silvano Beroggi; invece l'emozionante moto custom, un tributo all'Aquila della Moto Guzzi, è del bergamasco Roberto Berardelli.

Per Informazioni

Square Art Center/Lake Como via A. Volta, 1 - 23826 Mandello del Lario (Lc)

Tel. 371 354 4297; e-mail: info@squareartcenter.com, www.squareartcnter.com

Apertura mostra: tutti i giorni 9-12, 15-19 sabato e domenica compresi.

sabato 13 aprile ore 17 apertura.