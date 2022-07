Ballabiofil e live "Il Guardiano" al Parco Grignetta

Un evento filatelico con chiusura in musica. Ballabio ospiterà domenica 31 luglio la manifestazione "Ballabiofil", seconda esposizione filatelico numismatica organizzata dal locale gruppo Aido, dal Comune e dall'associazione Lumismatica. L'appuntamento è dalle ore 15 alle 22 presso il Parco Grignetta di Ballabio.

Ma non finisce qui. In serata sarà infatti possibile mangiare buon cibo e ascoltare ottima musica in compagnia. A partire dalle ore 21 concerto "Showcase live Il Guardiano" con il lecchese Maurizio Rastelletti. Special guest Nando Bonini, ex chitarrista di Vasco Rossi. L'evento musicale è presentato da Mr Music Project. Tutta la popolazione è invitata.