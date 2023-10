Nina e il mare: spettacolo teatrale da 0 a 5 anni

Un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e le sue incantate melodie. Nina, come il leggendario Sindb?d, salpa con la sua zattera di legno e una montagna di catene e catenine di metallo luccicanti. Una fiaba delicata senza parole, fatta di suoni, immaginazione, stupore e scoperta.



Nina solleva le ancore, issa vele trasparenti sull’albero e naviga un’intera giornata per mare: scruta l’orizzonte, avvista navi lontane, pesca grossi pesci sonanti, affronta un fragoroso temporale, ascolta le fiabesche melodie marine, immerge i piedi in mare e ascolta il suono dell’acqua.



Si odono uccelli che volano sopra la zattera, si sentono le onde infrangersi sulle rocce e sulle chiglie, il vento che fa vibrare ormeggi metallici e campanellini. E ancora, si ascoltano il tintinnio della piccola barca sul mare dorato, il rumore dei flutti, il cigolio dell’amantiglio, il suono delle ancore sollevate, l’ondeggiare dolce sospinto da una brezza leggera; il gorgogliare delle onde che passano fra i sassi, il suono ovattato del boccheggiare dei pesci. Il ronzio di una mosca dispettosa. Lo scroscio dell’acqua marina.



Come in un sogno Nina nuota nel mare, naviga e scopre un mondo di suoni. In un’atmosfera magica i bambini piccolissimi vengono rapiti dall’ascolto e dal mistero degli oggetti, i bimbi più grandi immaginano il mare veleggiando insieme a Nina.



Uno spettacolo poetico, che attraverso i suoni di molteplici e diverse catene, secchi e bacinelle, coinvolge i bambini in un viaggio alla scoperta dei suoni. Uno spettacolo pensato e realizzato con l’attenzione rivolta a una relazione profonda con ogni bambino, coinvolto piano piano in un dialogo continuo.



Un’atmosfera sospesa che cattura il piccolissimo spettatore in crescendo, rendendolo poco per volta partecipe dello spazio scenico. Alla fine i bambini sperimentano toccando e giocando con gli oggetti che hanno visto e sentito risuonare.



Lo spettacolo è rivolto a bambini e bambine da 0 a 5 anni.



Dove: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Nell’ambito della programmazione autunnale Campsirago Luogo d’Arte



BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: 15€ / 12€* Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).



*Ridotto residenti di Colle Brianza



Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).

Prevendite online su 18Tickets:



È possibile acquistare online il pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: completato l’acquisto online, inviare una mail a info@campsiragoresidenza.it per prenotare il laboratorio acquistato.



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 327 209 10 89



produzione ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza | con Giulietta De Bernardi, Francesca Cecala | regia Anna Fascendini