Cena in rosso a Olginate: "Insieme contro la violenza sulle donne"

In vista della prossima Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Pro loco e il Comune di Olginate, in collaborazione con Centro progetto danza e la parrocchia di Olginate, invitano tutti alla cena di beneficenza... in rosso.

"Sarà un momento conviviale di solidarietà in favore di coloro che subiscono violenze e maltrattamenti - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - Il ricavato sarà sempre donato alle associazioni l'Altra metà del cielo, Telefono Donna Merate, Centro antiviolenza, che operano attivamente anche sul territorio del nostro Comune".

La cena si terrà sabato 18 novembre alle ore 19 presso il salone dell'oratorio di Olginate, solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per informazioni su menù, costi e prenotazione: mail prolocolginate@gmail.com e cellulare 3318085539 (solo whatsapp).

"La serata sarà allietata dalle allieve del Centro progetto danza Company project, con coreografie tratte da 'Forme d'amore' - aggiungono gli organizzatori - Si ringrazia La Ghiacciaia per l'organizzazione del menù e della cena. Si chiede ai partecipanti di indossare un accessorio di colore rosso".