L'Aido di Olginate e Valgreghentino festeggia i 50 anni

L'Aido di Olginate e Valgreghentino si appresta a festeggiare i 50 anni di attività. L’associazione è stata infatti costituita il 6 novembre del 1973 ed è stata la prima esperienza nel Lecchese, nonché un esempio per gli oltre 400 gruppi comunali della nostra regione.

"In questo mezzo secolo lo scenario nel nostro paese è fortunatamente cambiato in maniera radicale ed è aumentata la sensibilità nei confronti della donazione, un risultato ottenuto grazie all’impegno e alla serietà che hanno sempre contraddistinto il lavoro dell’associazione e ai progressi in campo medico - commenta Antonio Sartor - Il report del 2022 del Cnt indica, a questo proposito, che quanto fatto finora ha dato i suoi frutti con +3,7% di donazioni, un + 2,5% di trapianti effettuati. Dati che ci rincuorano, ma che non sono sufficienti a coprire l’intera richiesta: sono ancora migliaia i pazienti in attesa di ricevere la fatidica telefonata, persone per cui il trapianto è davvero l’unica possibilità di tornare alla vita".

L’equazione è semplice: senza donatori non possono esserci trapianti. "Per questo - continua il direttivo del gruppo di Olginate e Valgreghentino - Aido si impegna ogni giorno affinché ciascuno possa esprimere il proprio consenso in maniera consapevole e informata, in vita. Diverse sono state le iniziative che abbiamo previsto per richiamare l’attenzione della popolazione sul nostro anniversario e lavoro, tutte all’interno della cornice di un programma di lavoro intitolato: 'La Vita è un Dono! È un dono che si deve accettare, condividere poi restituire'. La prima iniziativa è stata il 14 maggio in occasione della Camminata solidale, abbiamo offerto una borsa con il nostro logo ai partecipanti, al torneo di 'Che bordello' le magliette dei giocatori portavano il logo del 50esimo, per replicare con la stessa modalità a metà giugno presso il campo di calcio dell’oratorio di Olginate e a settembre in occasione del torneo dedicato ad Andrea".

"Per tutti è stata poi una grande emozione quando, il 17 settembre, abbiamo inaugurato il restaurato monumento dedicato a Don Lino Luraschi, tra i fondatori del nostro gruppo, e premiato uno dei nostri volontari più attivi: Giampietro Mariani alla presenza della nostra Presidente Nazionale Flavia Petrin. Da giorni sulla facciata della chiesa di Sant'Agnese a Olginate viene poi proiettato il logo della nostra associazione".

Si inizia martedì 7 novembre

E proprio nella parrocchiale di Olginate, il prossimo martedì 7 novembre alle ore 18.30 verrà celebrata la santa messa in ricordo dei donatori, accompagnata dal coro Ana dell’Adda. Subito dopo, alle 19.30, nel salone dell’oratorio di Olginate - saluti delle autorità seguiti da aperitivo e brindisi con la torta del 50° Aido.

Il gruppo Aido sta poi organizzando altri eventi per il compleanno. Mercoledì 22 Novembre alle ore 21, al teatro Jolly avrà luogo un incontro con il Colonello Carlo Calcagni. "Il colonnello Calcagni è nato nel 1968 a Ichenhausen (Germania), appartenente al Ruolo d'Onore dell'Esercito Italiano, è un eroe dei nostri tempi, che ha racchiuso nel messaggio 'Mai arrendersi' il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure mediche devastanti in modo esemplare" - spiegano gli organizzatori.

A metà dicembre, sempre al Jolly, si terrà una incontro con Giorgia Benusiglio che vedrà protagonisti gli studenti della seconda e terza media. Giorgia Benusiglio, laureata in scienze della formazione primaria all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la tesi in psicologia della famiglia “Relazioni e comportamenti a rischio in adolescenza” (110 e lode) è da 12 anni testimonial italiana per la prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti.

Nella serata del 16 gennaio alle ore 21, incontro con Umberto Galimberti - "l’uomo nell’età della tecnica". Scrive il filosofo in Psiche e Techne: “La tecnica non è neutra, perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitando, contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. Non siamo infatti esseri immacolati ed estranei, gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne prescinde".

Ancora da definire la data, ma l'evento si terrà come sempre al Jolly, di "Dura lex sed lex" di Armando Sciotto in arte "Chicoria" che incontrerà i ragazzi del territorio. Sciotto è conosciuto fra i più giovani e tra i cultori dell' hip hop in generale per essere uno degli esponenti di spicco del Truce Klan e degli Itp. Il gruppo Aido ricorda infine che in questi giorni è in distribuzione presso tutte le famiglie di Olginate e Valgreghentino uno speciale della rivista regionale "Prevenzione Oggi" che oltre a parlare dell'associazione, informa circa la donazione degli organi e la possibilità di iscriversi all’Aido, tramite l’App DigitAido. "Sono tutte iniziative importanti, e le possiamo proporre grazie al contributo economico e al sostegno morale del Fondo di Comunità di Olginate" - conclude il direttivo.