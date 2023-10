Ottobre: un calendario di eventi dentistici, prenota la tua visita a Lecco

Prezzo non disponibile

A Lecco ottobre si apre con un calendario fitto di eventi dentistici pensati per la salute orale di tutti: bambini, adolescenti e adulti.

Per celebrare il Mese della Salute Orale, ad ottobre si terranno diversi appuntamenti con dentisti esperti e nuove tecnologie pensati per prevenire malattie a carico della bocca e sensibilizzare i pazienti sull'importanza delle visite di controllo.

Scopri gli appuntamenti in calendario e prenota una visita dentistica pensata per soddisfare le tue esigenze, al Centro Stomatologico Lecco.

Check-up dentale per tutto il mese di ottobre

Per tutto il mese di ottobre avrai la possibilità di prenotare un check-up dentale, appuntamento pensato per valutare lo stato di salute della bocca e conoscere tutti i trattamenti dentistici a tua disposizione.

La visita è comprensiva di:

Valutazione dello stato di salute di denti, gengive e della bocca in generale

Consegna di un piano di cura personalizzato

Consigli di igiene orale su misura per te

Ai bambini consegnamo un attestato di bambino coraggioso







10 e 24 ottobre: Open Days dedicati all’implantologia dentale

Il 10 e il 24 ottobre saranno due giornate dedicate all’implantologia dentale. Questo trattamento permette di sostituire denti mancanti e intere arcate dentali per tornare a sorridere e mangiare senza imbarazzo. Se il caso clinico lo consente, è possibile intervenire in sole 24/48 ore per avere nuovi denti fissi e stabili.

La visita è comprensiva di:

Valutazione del caso clinico

Valutazione del trattamento implantologico più indicato al tuo caso

Piano di cura su misura

Preventivo dettagliato e possibilità di pagamenti agevolati







9 e 16 ottobre: Open Days dedicati all’allineamento dentale

Il 9 e il 16 ottobre potrai scoprire gli allineatori trasparenti , innovativo apparecchio per i denti che ti permette di allineare il sorriso e correggere denti mal posizionati in modo discreto. Questo dispositivo è infatti trasparente, rimovibile, poco visibile e ti permette di condurre le tue attività quotidiane senza l’imbarazzo di fili e placche metalliche in evidenza sul sorriso.

La visita è comprensiva di:

Prima visita con l’ortodontista

Studio del caso clinico

Rilevazione delle impronte dentali e visualizzazione del sorriso in 3D grazie allo scanner orale

Preventivo dettagliato e possibilità di pagamenti dilazionati







Blocca un posto per l’appuntamento che fa al caso tuo. Chiama lo staff del Centro Stomatologico Lecco allo 0341365315.

Ti aspettiamo a Lecco in Via Aspromonte, 54.

